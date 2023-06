Saison des pluies: Le Ministre Bouaké Fofana réitère son appel aux populations

Malgré une large campagne de sensibilisation et de communication menée depuis 3 mois par l'Etat par le truchement du Ministère en charge de l'Assainissement, la saison des pluies a une fois encore endeuillé.

Glissement de Terrain à Yopougon : le Ministre Bouaké Fofana sur le lieu du sinistre, exprime ses condoléances et réitère les consignes de l'Etat

Un éboulement dû à la pluie diluvienne qui s’est abattue dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin 2023 a englouti une famille de 5 membres à Yopougon Bel Air, précisément sur le flanc de cité '' Les 3 cocotiers.

Informé du drame, Monsieur Bouaké Fofana, Ministre de l'Hydraulique de l'Assainissement et de la Salubrité, s'y est rendu pour constater les faits dans la matinée, y apporter le réconfort de l'Etat en ce moment de tristesse, mais aussi réitèrer le message du Gouvernement envers certaines populations qui bravent encore les mesures de protection de la vie humaine dans la saison des pluies.

'' Ce qu'on vous demande par ces temps de pluies, c'est de partir de chez vous. Il faut qu'on prenne conscience du danger. Il n'y a rien de plus cher que la vie. Quand on n'écoute pas les instructions de l'Etat voyez où ça peut aller '', s'est exprimé le Ministre Fofana, la gorge nouée, et promettant de rendre compte au Gouvernement.

En attendant, le Ministre Bouaké Fofana a ordonné la destruction d'un bâtiment de type R+3 en construction en hauteur et qui visiblement pourrait chuter sous une forte précipitation.

Pour rappel, le Ministre Bouaké Fofana avait lancé au mois d'avril dernier '' l'opération saison des Pluies zéro victime, c'est possible ''.

Plusieurs sensibilisations et campagnes de communication sont depuis assurées par ses services. S'en est suivie la destruction d'importantes concessions sur les sites critiques du District Autonome d'Abidjan.

Les curages de caniveaux sont également assurés pour effectivement prévenir et éviter des drames. Les populations, on le voit, doivent impérativement adhérer à ces opérations de préservation de la vie. Chacun devra donc y jouer sa partition pour le bonheur de tous.

Avec Sercom