Côte d'Ivoire : Depuis Bouaké, Amadou Koné rend hommage à Sidy et ABDOULAYE Diallo

Le site de l'ex Sitrane sis au quartier Air France 2, route du cimetière municipal, va abriter le siège de l’agence principale de Ivoire Sépulture-IVOSEP de Bouaké. La cérémonie de pose de la Première pierre de ce nouveau funérarium d'un coût global de 1 milliard de FCFA à bâtir sur une superficie d'un ha, a eu lieu le dimanche 11 juin 2023 en présence du ministre Amadou Koné, député de Bouaké commune, du maire sortant Nicolas DJIBO, des membres de la direction générale de Ivosep Abidjan dont l’épouse de feu Augustin Sidy DIALLO, ex PDG de Ivoire Sépulture-IVOSEP et des autorités administratives et coutumières de Bouaké.

Funérarium : Pose de la 1ère pierre de l’agence principale de Ivoire Sépulture-IVOSEP à Bouaké en présence d'Amadou Koné

Le plaidoyer du ministre Amadou Koné pour une meilleure prise en charge des personnes décédées et des familles endeuillées dans le Gbêkê et principalement dans les morgues des centres hospitaliers à Bouaké, auprès de l’ex PDG de Ivoire Sépulture-IVOSEP feu Sidy Augustin DIALLO et ce depuis 2005, vient d’être entendu.

Sidy, à l’époque, avait promis au ministre Amadou Koné, en plus de rénover la morgue du CHU de l’hôpital général de Bouaké, de construire un nouveau funérarium à la hauteur de celui d’Abidjan Treichville.

« Je me souviens. Nous étions en avril 2005. Suite au décès d’un néo zélandais à Korhogo et dont le corps avait été transféré à la morgue du CHU de Bouaké.

Vu les conditions d’accueil peu adaptées, j’avais plaidé auprès de mon frère feu Sidy Augustin DIALLO, PDG d’alors de Ivoire Sépulture-IVOSEP afin que la morgue de Bouaké soit réhabilitée et offre de meilleures conditions de conservation et d’entretien des corps.

A cette époque, Sidy m’avait promis la construction d’un nouvel établissement funéraire.

Je me réjouis de ce que ce projet ait vu le jour.

C’est le lieu pour moi de saluer le DG M. Affian et Mme Malan ainsi que tous leurs collaborateurs qui ont œuvré à sa réalisation.

J’ai vu les plans il y a quelques semaines à Abidjan et je peux vous assurer que ce sera une belle infrastructure » a rappelé Amadou Koné.

Il a salué et remercié les membres du comité de direction de Ivoire Sépulture-IVOSEP pour cet important projet qui selon lui, viendra apporter une plus value à la qualité d’accueil et d’accompagnement des familles, de la conservation à la levée en passant par l’entretien de la dépouille mortelle. « Les derniers instants de vie sur terre ».

L’hommage d’Amadou Koné à Sidy Augustin et ABDOULAYE Diallo

Profitant de la présente cérémonie et surtout de la présence effective de Mme Coffie Brigitte DIALLO, épouse de feu Sidy Diallo, le ministre Amadou Koné a rendu un émouvant hommage d’abord au Patriarche ABDOULAYE Diallo, le père des enfants Diallo, propriétaires de la société Ivoire Sépulture-IVOSEP qui nous a quitté le 6 mars dernier.

« ABDOULAYE Diallo était le plus loyal et fidèle de tous les compagnons du président Félix Houphouët-Boigny. Discret et humain, le vieux DIALLO a tout donné à sa ville natale de DJEKANOU », dira-t-il du vieux Diallo.

« L’autre personne est le 1er fils du vieux Diallo. Sidy Augustin DIALLO, PDG de Ivoire Sépulture-IVOSEP. Un amoureux du sport qui malheureusement nous a quitté lui aussi le 21 novembre 2020 en pleine pandémie du COVID-19.

Je sais comment ce projet que nous mettons aujourd’hui en valeur, tient énormément à Sidy.

Merci à vous Veuve Brigitte DIALLO pour votre présence ce jour à Bouaké à l’occasion de cette importante cérémonie.

Merci à tous les membres du comité de direction de Ivoire Sépulture-IVOSEP. Merci aux experts et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l’accomplissement de ce projet » a-t-il ajouté.

Comment le président Alassane Ouattara améliore l’espérance de vie des Ivoiriens

Amadou Koné a enfin salué la hauteur d’esprit, la vision et surtout le leadership stimulant du président Alassane Ouattara qui « nous permettent chaque jour de poser des actes concrets et tangibles en matière d’accompagnement des familles parfois éprouvées et en détresses et ce à travers les nombreuses réalisations dans le domaine de la santé et à l’instar des établissements sanitaires et hospitaliers du pays ».

Le Député de Bouaké commune a cité le CHU de Bouaké, le centre radiothérapie et le futur CHR. Ainsi que le relèvement du niveau du plateau technique de plusieurs centres de santé de la région.

« En 15 ans, l’espérance de vie s’est améliorée de 5 ans en Côte d’Ivoire, notamment grâce aux infrastructures sanitaires de qualité et le tout appuyé par la couverture maladie universelle pour un accès pour tous aux soins de qualité et de première nécessité », a-t-il souligné.

Pour Mme Chrystel MALAN, DGA de Ivoire Sépulture-IVOSEP, Sidy était un visionnaire

« En tant que personne profondément attachée à ce projet, le Président Augustin Sidy Diallo, de vénérée mémoire, a été un visionnaire. Il y a consacré une grande partie de ses derniers jours, apportant son expertise, sa passion et sa détermination à chaque étape du processus architectural.

Aujourd’hui, nous sommes honorés de poursuivre son héritage et de continuer son travail en réalisant ce projet qui lui tenait tant à cœur.

La construction de ce funérarium est le fruit d’une réflexion profonde sur les besoins de la communauté.

Elle trouve son prolongement dans notre plan de développement territorial pour la satisfaction des familles », a fait savoir madame Chrystel MALAN DGA de Ivoire Sépulture-IVOSEP.

Notons qu’en plus de l’agence Ivosep au sein du CHU de Bouaké et une autre prévue dans le futur CHR, la société Ivoire Sépulture-IVOSEP va construire sur le site de l’ex Sitrane sis au quartier Air France 2 sur la route du cimetière municipal de Bouaké, un tout nouveau funérarium, son agence principale de la région de Gbêkê.

Salle de levée de corps climatisée de 300 places et un préau de 500 places

Bâti sur une superficie d’un ha, l’établissement comprend une salle de levée climatisée de 300 places, un préau de 500 places, un parking véhicules à l’extérieur et à l’intérieur de 70 et 40 places.

Des logements d’astreintes pour le personnel, des bureaux administratifs en Mezzanine et un show room où le clients trouvera tous les produits Ivosep ect.

Cette nouvelle agence entièrement financée ( 1 milliard de fcfa), conçue et construite par la société Ivoire Sépulture-IVOSEP est un ouff de soulagement supplémentaire pour les familles endeuillées.

Enfin, ce funérarium, nul n’en doute vient ainsi combler un vide . Peut-être même réparer une injustice.

Car Bouaké, 2e grande ville du pays, ne pouvait pas ne pas se doter d’infrastructures funéraires digne de ce nom et à l’image de son ambition de modernisme comme Abidjan.

Sa livraison est prévue dans 10 mois.

Sercom Amadou Koné