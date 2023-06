N'Cho Acho Albert, Maire d'Agboville: "Ce n'est pas parce qu'on vient d'arriver au RHDP qu'on..."

Maire sortant et candidat RHDP après 2 mandats passés sous la bannière d'indépendant, N'Cho Acho Albert défend son rapprochement au parti d'Alassane Ouattara. À l'isue de la cérémonie de présentation de sa candidature aux militants et militantes de base, le samedi 10 juin 2023, l'administrateur des services financiers des Douanes à la retraite depuis décembre 2022, s'est confié à la presse. Entretien !

N'Cho Acho Albert, maire d'Agboville et candidat du RHDP : « On ne peut pas parler de chances d'autant plus que je suis le maire sortant »

Monsieur le maire, que revêt la cérémonie de présentation de votre candidature aux militants à laquelle nous venons d'assister ?

Je voudrais vous dire merci pour l'occasion que vous me donner de revenir un peu sur le sens de cette cérémonie. Il s'est agit pour les responsables du RHDP au niveau local, de présenter le candidat du parti à l'élection municipale aux militants: secrétaires de sections, présidents de comités de base et à toutes les structures spécialisées. En effet, le candidat que je suis, qui a été désigné et présenté au niveau de la hiérarchie au Sofitel hôtel Ivoire d'Abidjan puis avec l'ensemble des candidats de la région par le ministre-gouverneur, Robert Beugré Mambé, à Agboville, il était temps pour moi d’être présenté aux militants et militantes.

Ceux là même qui sont chargés d'investir les hameaux, les villages, les quartiers pour porter ma candidature auprès des populations. C'est tout à fait normal que nous le fassions, aujourd'hui, afin que chacun sache qu'en plus d'avoir été présenté officiellement, l'engagement que j'ai pris demeure intact. Ça été aussi, l'occasion de mobiliser et remobiliser la base et leur faire comprendre la nécessité que nous soyons unis afin qu'au soir du 02 septembre 2023, on remporte ces élections avec panache. Parce que, la haute direction du parti avec à sa tête le président de la République, Son excellence Alassane Ouattara attend beaucoup de notre candidature.

Il fallait donc que la base s’imprègne et s'approprie notre candidature. La balle est maintenant dans notre camp, dans le camp des militants qui désormais savent comment ils doivent pouvoir travailler afin d'avoir un résultat positif. La forte mobilisation qu'il y a eu augure pour nous, un lendemain meilleur avec le RHDP. C'est pourquoi, nous saisissons de cette lucarne pour adresser nos remerciements à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de la rencontre.

Vous avez rejoint le RHDP il y a à peine un semestre. Pensez-vous que vous avez des chances de remporter ces joutes électorales à venir ?

Écoutez, on ne peut pas parler de chances d'autant plus que je suis le maire sortant. J'ai été élu maire indépendant depuis 2013 et reconduit en 2018. En 2013, celui qui me suivait a obtenu 5000 voix alors j'en avais 7000. En 2018, j'ai été élu avec 6 551 voix et le deuxième avait 4 029 en tant qu'indépendant. Aujourd'hui, j'ai une base, j'ai le RHDP qui est un grand parti, j'ai le FPI qui est un partenaire, qui est aussi un grand parti et enfin j'ai mes frères et sœurs avec moi. Vous voyez qu'on ne peut parler de chance. Ce n'est pas parce qu'on vient d'arriver au RHDP qu'on a moins de chance. Mais, mes partenaires, mes sympathisants et les militants du parti, sont là.

Moi, je suis venu au RHDP pour témoigner ma reconnaissance à un grand homme: le président de la République, Son excellence Alassane Ouattara, qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, pour la région de l’Agnéby-Tiassa et pour Agboville. Et, aujourd'hui grâce à lui, la Côte d'Ivoire est en chantier. Nous, en tant qu'agent de développement, nous ne pouvons que le soutenir et à travers lui, nos frères et sœurs qui ont eu des promotions. Je veux parler du ministre de la Santé, Pierre Dimba, du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, qui a été élu, tous des fils et cadres de la commune et du département d'Agboville. Pour nous, il est temps que nous nous mettions ensemble pour faire plus.

Au niveau régional, pensez-vous que le ministre Dimba Pierre peut rééditer l'exploit de 2018 ?

Je pense que cette question ne relève pas normalement de ma compétence. Mais, quand on regarde le travail titanesque que le ministre Dimba est en train de faire sur le terrain depuis son élection à la tête du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, c'est extraordinaire. Dimba Pierre, comme on le dit affectueusement "Le guerrier du développement", a fait beaucoup avant d'être nommé ministre en tant que directeur général de l'Ageroute.

Les départements de Tiassalé, Taabo, Sikensi et Agboville, portent tous les marques de la vision qu'il a pour le bien-être des populations et même au-delà de la région. Ce sont des élections, il ne faut donc pas sous-estimer les candidats en face. Il faut toujours travailler et nous allons continuer de travailler afin qu'au soir du 02 septembre, on célèbre sa victoire. Ses chances pour ma part sont grandes et il part en faveur des pronostics.

Quel est votre message à l'endroit des populations ?

Les populations me connaissent et je les connais également. Je leur ai dit pourquoi en tant que maire indépendant élu, je suis allé au RHDP. Il faut être transparent et clair. C'est pourquoi, avant que je ne sois présenté officiellement à Abidjan, j'ai réuni, le 31 décembre 2022, le Conseil municipal, les chefs de communautés, les populations, à la salle des fêtes de la mairie d'Agboville pour leur dire pourquoi j'adhère au RHDP. Il faut que les populations comprennent cela et je crois qu'elles l'ont compris.

L'appel que je leur lance est de se lever, le 02 septembre afin que le président de la République qui fait confiance aux populations de notre région et de la commune d'Agboville, sache que son message de paix, de vivre ensemble, de cohésion sociale et de développement est entendu. C'est dans ce cadre là que nous œuvrons et notre élection au soir du 02 septembre, participe de cette dynamique. Il y a encore de nombreux défis à relever dans toutes nos localités mais c'est par le travail, main dans la main avec le pouvoir en place, les autorités, les frères et sœurs que nous allons arriver au développement tant espéré.

Propos recueillis par Tizié TO Bi

Correspondant régional