Municipales 2023 - Amadou Koné, candidat RHDP : "Je suis confiant à Bouaké"

Le ministre Amadou Koné, député de Bouaké commune et candidat du RHDP aux élections municipales du 2 septembre 2023 à Bouaké, a échangé avec l’ensemble des responsables des Structures de base, notamment les secrétaires départementaux, les délégués de sections, les comités de bases et Structures spécialisées. C’était le dimanche 11 juin 2023 au siège régional du RHDP à Bouaké. Au menu, le message d’encouragement du président du parti Alassane Ouattara, la mobilisation des militants via la plateforme E-militant et le chronogramme de la précampagne et la campagne.

RHDP-Bouaké : Amadou Koné galvanise la base et peaufine sa stratégie électorale à 3 mois des municipales et régionales

Faisant sien l’adage qui dit qu’aucune élection n’est gagnée d’avance, le candidat du RHDP aux élections municipales à Bouaké, Amadou Koné ne veut rien laisser au hasard.

Pour lui, chaque étape des opérations de mobilisation jusqu’à la victoire finale est importante. Ainsi, alors que tous les signaux sont au vert pour qu’il remporte ces élections haut les mains, Amadou Koné continue de faire du corps à corps avec les électeurs en s’appuyant sur les responsables des structures de base du parti.

Dimanche 11 juin 2023, il a longuement échangé avec ces derniers sur la stratégie électorale non sans les exhorter à se tenir prêts pour offrir un score jamais obtenu au RHDP à Bouaké voire dans le Gbêkê.

Un message du président du parti Alassane Ouattara a fini par convaincre tous, que Bouaké reste l’un des enjeux de ces élections locales qui en réalité préparent les présidentielles de 2025.

Les salutations et encouragements du président Alassane Ouattara

« Le président du parti vous félicite pour l’important travail que vous avez fait ici à Bouaké. Il compte sur vous pour les futures élections. Après la création de notre parti en 2018, il est important de faire un bilan 5 ans après. Et pour lui, le baromètre quant à l’implantation du parti reste ces élections locales à venir ». Tel est le message du président du RHDP, Alassane Ouattara traduit par Amadou Koné aux militants de Bouaké.

Après 2heures d’écoute et d’échanges avec les responsables des structures de base, sur la stratégie électorale globale en vue d’assurer une victoire du parti à ces élections municipales et régionales mais également présidentielles de 2025, Amadou Koné s’est confié à la presse à la fin de la réunion politique.

« Nous allons appuyer tous les candidats RHDP de Bouaké et de la région »

Rendant compte de sa rencontre avec les responsables des structures de base, Amadou Koné a dit qu’il était important pour le parti de s’organiser techniquement à trois mois du scrutin pour les remporter.

« Nous avons fait le point des élections passées et tiré les leçons. Lesquelles leçons nous ont permis de développer des outils stratégiques nécessaires à la gestion de la campagne électorale.

Nous en avons profité pour faire le point de l’opération E-militant. Nous nous sommes convenus d’un agenda de travail qui prend en compte la mobilisation des électeurs et la formation de nos représentants dans les bureaux de vote…

Je suis donc confiant à Bouaké. Tout le monde est pressé d’aller à ces élections afin de démontrer que Bouaké reste le bastion du RHDP. Et avec Bouaké, la région que nous devons gagner coûte que coûte.

Enfin, nous sommes prêts à apporter tout l’appui nécessaire aux candidats RHDP de Bouaké et de la région pour la victoire totale de notre parti dans le Gbêkê », a fait savoir Amadou Koné.

La cérémonie d’investiture de tous les candidats RHDP retenus pour les élections municipales et régionales du 2 septembre prochain est prévue le 13 juillet 2023 à Abidjan en présence du président du parti Alassane Ouattara.

La précampagne se déroulera du 14 juillet au 24 août 2023. Le lancement officiel de la campagne est prévu le 25 août 2023 à Bouaké.

Avec Sercom Amadou Koné