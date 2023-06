Régionales dans le Haut-Sassandra : Mamadou Touré reçoit un soutien de taille

Mamadou Touré, candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux élections régionales du 2 septembre 2023 a échangé, vendredi 9 Juin 2023, avec les chefs traditionnels autochtones du département de Vavoua. Cette rencontre a eu lieu à Daloa.

Daloa : La chefferie traditionnelle de Vavoua échange avec le ministre Mamadou Touré et lui donne sa bénédiction

Ces Chefs traditionnels autochtones y étaient à leur demande pour traduire leur infinie gratuite et leur reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions de développement qui permettent à Vavoua de rattraper le retard de plusieurs décennies et surtout pour exprimer au ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré leur volonté de le voir présider le conseil régional du Haut-Sassandra.

François ZANLÉ, porte-parole du collectif des chefs traditionnels autochtones du département de Vavoua, au nom de BOÉLY Bi Bohié Hervé, président du collectif des chefs du département et membre de la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, a apporté le soutien de ces têtes couronnées au candidat du RHDP.

« Monsieur, souffrez que nous demandons à nos dieux que vous soyez couronnées d’un autre titre qui nous est cher au regard de votre disponibilité et surtout pour votre engagement pour la cause du bien-être des populations.

Que nous avons obligation de conduire vers des destinations sereines. C’est pourquoi nous vous réaffirmons notre soutien sans ambiguïté pour les élections régionales.

Nous continuerons de prier sans relâche pour que vous nous conduisiez à ce rendez-vous historique avec le chef de l’Etat en votre qualité de président du conseil régional du Haut-Sassandra », a-t-il assuré.E

En réponse, Mamadou Touré s'est réjoui de cette démarche. Il les a exhortés à continuer de se mobiliser pour soutenir le Président de la République.

Mamadou Touré a aussi saisi l’occasion pour appeler les chefs à œuvrer pour la cohésion sociale, la paix dans le pays.

Notons que, depuis quelques jours, Vavoua est en chantier avec le lancement des travaux de bitumage de plus 7 kilomètres de voiries dans la ville et celui de l'axe Vavoua-Zuenoula.

Ces deux importants chantiers dont rêvaient les populations depuis des décennies, ouvrent grandement des perspectives de désenclavement du département de Vavoua, qui est une grande Zone de production agricole.

Avec Sercom