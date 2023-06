Côte d'Ivoire: Qui était le Lieutenant Guessennd Kouadio Georges, 1er Médecin Militaire ivoirien

Histoire et biographies dévoile un pan méconnu de l’immense carrière d’un illustre pionnier qui a ouvert le chemin aux médecins militaires de l’Armée ivoirienne. Hommage au Médecin-Lieutenant GUESSENND KOUADIO Georges, devenu plus tard un brillant universitaire, Professeur honoraire de Médecine Sociale et de Santé publique, puis un homme politique, Député à l’Assemblée nationale, de 1995 à 2000.

"Histoire et biographies" rend hommage au premier médecin militaire ivoirien, professeur GUESSENND KOUADIO Georges, décédé le 02 octobre 2018

-Etudiant en Médecine, il s'engage dans l'Armée en 1959;

-Admis à l'École d'Application du Centre de Recherches du Service de Santé d'Outre-Mer à Marseille, en décembre 1961;

-1er Médecin Militaire ivoirien, reçu Docteur en Médecine le 19 Novembre 1962; -Médecin-Lieutenant le 1er Janvier 1962 à titre temporaire; -Médecin-Lieutenant le 1er Janvier 1963 à titre définitif;

-Il démissionnera plus tard de l'Armée, pour convenance personnelle, démission acceptée pour compter du 1er Octobre 1964;

-Avant sa démission, il a été l'un des concepteurs du Service de Santé des Armées. À ce titre, il a eu à collaborer avec les premiers coopérants médecins-militaires, à savoir:

-Le Médecin-Lieutenant-Colonel VILLA Jacques,

-Le Médecin-Commandant REBECQ Jean-Pierre,

Respectivement le 1er et le 2ème Chef du Service de Santé des Armées de Côte d'Ivoire, en 1962-1964.

Le Professeur GUESSENND KOUADIO Georges a été:

- Professeur de Médecine Sociale

- Directeur de la Santé Publique et de la

Population de Côte d'Ivoire.

- Directeur de l'Enseignement et des Etudes

à l'Institut National de Santé Publique.

- Chevalier des Palmes Académiques

- Commandeur de l'Ordre de la Santé Publique de Côte d'Ivoire.