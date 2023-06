Italie : Décès de Silvio Berlusconi, à l’âge de 86 ans

Silvio Berlusconi, ancien Premier ministre italien, est décédé le lundi 12 juin 2023 dans un hôpital à Milan. Il était âgé de 86 ans. Le défunt avait dirigé son pays pendant neuf ans.

Italie : Silvio Berlusconi n’est plus !

Silvio Berlusconi avait été interné à l'hôpital San Raffaele de Milan, en Italie. Malheureusement, l’homme politique n’a pas survécu à la leucémie qu’il trainait depuis un moment. Il a poussé son dernier soupir le jeudi 12 juin 2023.

Anciennement membre du Sénat italien, cet ex-président de l’AC Milan de 1986 à 2017 a su savamment lier sa vie politique au sport.

Il Cavaliere, comme on le surnommait, est né le 26 septembre 1936 à Milan. On peut dire que l’homme a eu une vie politique bien remplie. En effet, Berlusconi a été président du Conseil des ministres de son pays de 1994 à 1995 puis de 2001 à 2006 et enfin de 2008 à 2011.

L’homme se fait connaitre en politique d’abord 1993 en soutenant Gianfranco Fini, le candidat du MSI lors des élections municipales à Rome. Un an plus tard, il lance son parti politique dénommé Forza Italia (Allez l’Italie). Au fil des années, Silvio Berlusconi réussit à l’imposer comme première force politique du pays.

Homme d’affaires prospère, le compagnon de Marta Antonia Fascina, avec qui il entretenait une relation depuis 2020, également homme de médias et véritable passionné de football, se distingue par sa longévité politique. Sa vie au été rythmée de nombreuses frasques tant au plan politique que dans sa vie amoureuse.

En tant qu’homme d’affaires, l’ancien sénateur évoluait dans les médias, la construction, la finance et les assurances.

À la tête du Milan AC, ce magnat de la politique a remporté hui titres de Serie A et cinq Ligue des Champions en tant que président de 1986 à 2017.