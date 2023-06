Côte d'Ivoire: célébration des meilleurs élèves des Orphelinats de Bingerville et Bassam

Orphelinats - La bibliothèque nationale au Plateau a abrité le vendredi 09 juin 2023, les journée d'excellence de l’Orphelinat de garçons de Bingerville et de l’Orphelinat de filles de Grand-Bassam. Les meilleurs élèves de l'année scolaire ont été primés par la Ministre Nassénéba TOURÉ.

45 élèves des orphelinats de Bingerville et de Grand Bassam récompensés

La Ministre a exprimé toute sa satisfaction de se retrouver parmi ses filleules. Aussi elle salué l'initiative de voir couplé la fête de ces Instituts qui permet de faire sortir les enfants dans leur cadre de vie habituelle. Elle a réitéré l'engagement du Gouvernement à valoriser l'excellence dans toutes les couches de la société. « L’excellence doit se vivre et se réaliser à tous les niveaux de notre société », a estimé la ministre, tout en félicitant les 45 lauréats dont 20 filles qui se sont démarqués par des excellents résultats scolaires dans ces deux établissements spécialisés placés sous la tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE).

Nassénéba Touré a exprimé sa reconnaissance aux donateurs, notamment le parrain national de l’Orphelinat de filles, Ouégnin, Frédéric, le parrain de l’Orphelinat de garçons, Cédric Tidiane Diarra, ainsi que Coulibaly Ousmane, DG du Guichet unique du Foncier, le DG du BNETD, Kinapara Coulibaly et le maire de Grand-Bassam, Jean Louis Moulot. La ministre a félicité le personnel d’encadrement et salué les directeurs des deux Orphelinats, en l’occurrence Mme Silué Lonfo (Grand-Bassam) et Legré Marcel (Bingerville).

Auparavant, au nom des deux directeurs, Mme Silué a expliqué que cette cérémonie vise à mettre en valeur ces enfants défavorisés à besoins spécifiques, « ces êtres fragiles qui n’ont besoin que d’attention ». En leur nom, Koné Salimata (CM2), a exprimé sa gratitude à la ministre, aux donateurs ainsi qu’au personnel des deux Orphelinats, promettant de mériter ces lauriers. Cette Journée d’excellence qui s’est voulue festive a été marquée par la remise de diplômes d’honneur et de fournitures scolaires aux récipiendaires, des dons aux deux établissements spécialisés.

De plus, Ouattara Djakaridja et Mlle Ahouré Flora, désignés respectivement meilleurs agents des Orphelinats de Bingerville et de Grand-Bassam ont aussi reçu chacun un trophée en Bronze accompagné de numéraires et un voyage offert à Accra par la Ministre Nassénéba Touré. Cette cérémonie a été marquée par la présence de parrains et donateurs de ces deux Orphelinats nationaux ainsi que du sous-préfet de Bonoua représentant le préfet de Grand-Bassam.

L’Orphelinat de garçons de Bingerville comprend 180 pensionnaires tandis que celui de filles de Grand-Bassam en compte 123. Appelé « Foyer des métis » à sa création au temps colonial, l’Orphelinat mixte de Côte d’Ivoire a été scindé en deux entités sœurs en 1972. Ainsi, l’Orphelinat de garçons est resté à Bingerville et celui de Filles a été transféré à Grand-Bassam.