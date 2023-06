Côte d’Ivoire : Akissi Delta dévastée par le décès du ‘’DG du port d’Abobo’’

Le ‘’DG du port d’Abobo’’, Kouadio de la série ‘’Ma Famille’’, a tiré sa révérence le vendredi 9 juin suite à plusieurs maladies à son domicile. Akissi Delta, très affectée par cet autre décès d’un de ses collaborateurs, n’a pas manqué d’exprimer sa tristesse.

Akissi Delta : “Kouadio était mon oncle paternel, bien plus qu’un acteur’’

La disparition de l’acteur de la série ‘’Ma Famille’’, Paul Kramo Kouadio alias Kouadio, ‘’DG du port d’Abobo’’, est tombée le vendredi 9 juin comme un couperet.

Les acteurs du monde du cinéma et les comédiens ivoiriens affectés en apprenant cette mauvaise nouvelle, ont rapidement adressé des messages de condoléances à sa famille ainsi qu’à tous ses collègues de la série.

Il y a eu les comédiens Kevin Glazaï, Le Magnific, Deperpignan, Wayou, ‘’Repose en paix Kramo Kouadio Paul dit Kouadio DG du port d'Abobo dans la série " Ma Famille’’. Vendredi noir pour nous’’, ‘’Mon DG, mon grando, mon ami, pourquoi???...je ne pourrais pas t'oublier. Repose en paix grando...je resterai forrrt’’, ‘’Jusque là, je n’arrive toujours pas à y croire… Hummm La vie, Grand-frère Kouadio. Désolé les gars de casser l’ambiance mais c’est fort à Dieu cher Aîné’’, ‘’Ehh grand, tu avais pourtant dit que tu y serais ce 10 avec moi au palais, voilà 10 juin je vais à mon 1er palais et tu ne viendras pas’’.

Par ailleurs, Akissi Delta, la productrice de ‘’Ma Famille’’, est plus que touchée par le décès du ‘’mari’’ d’Amoin dans la série. Parce que ce dernier, au-delà d’être un simple collaborateur pour elle, était membre de sa famille.

“Kouadio était mon oncle paternel, bien plus qu’un acteur. Il était mon plus proche collaborateur et la mémoire de LAD Production. Sa présence était précieuse dans ma vie, à la fois en tant que membre de ma famille et en tant que professionnel.

Je n’ai pas les mots pour exprimer ma profonde tristesse. Je suis dévastée’’, écrit-elle.

Avant Kouadio, des acteurs de la série comme Léonard Groguhet, Marie-Louise Asseu, Marie-Laure, Angéline Nadié (La maman de Bohiri dans la série), Aldina Sasso… sont également décédés.