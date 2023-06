Côte d'Ivoire - Tiassalé : Qui veut sacrifier les 466 nouveaux majeurs de la liste électorale ?

Le député-maire de Tiassalé, l'Honorable Assalé Tiémoko, vient de laver l'image du RHDP et de son candidat aux élections municipales prochaines dans la commune, Alpha Sanogo, qu'il avait accusés, sans preuve réelle, de fraude dans l'opération d'enrôlement, tenue en 2022.

Contentieux électoral à Tiassalé : Qui veut sacrifier les 466 nouveaux majeurs de la liste électorale ?

À l'occasion de l'opération de révision de la liste électorale effectué fin 2022, Assalé Tiémoko avait accusé le RHDP de fraude dans l'opération d'enrôlement.

Le député-maire de Tiassalé avait formellement accusé le RHDP de convoyer de nouveaux majeurs en provenance d'Abobo en vue de les faire enrôler à Tiassalé.

"Sous le prétexte que le président de la CEI aurait déclaré sur NCI que les nouveaux majeurs pouvaient s'enrôler partout sur l'étendue du territoire, la délégation RHDP de Tiassalé, n'ayant aucune confiance dans la population de Tiassalé, a décidé de remplacer la population électorale de Tiassalé, par une autre population électorale venue d'Abobo, notamment du quartier Belleville et d'autres quartiers d'Abobo", s'était-il empressé de dénoncer.

Plus de six mois plus tard, la Liste Electorale Provisoire (LEP) 2023 est disponible et les réclamations (correction, radiation ou inscription) sont reçues depuis le 1er juin pour prendre fin jusqu'au 15 juin prochain.

Le vendredi 09 juin dernier, veille de la date initiale de clôture de cette phase des réclamations, Assalé Tiémoko a produit un texte dans lequel il informait que ses équipes et lui ont fait les croisements électroniques de la nouvelle liste électorale provisoire de la commune de Tiassalé avec la dernière liste électorale définitive 2021 de la commune.

Il en ressortirait, à en croire le député-maire, 4615 nouveaux électeurs dont 342 Nouveaux majeurs sont nés à Abidjan et inscrits pour la première fois à Tiassalé, en plus des 124 Nouveaux majeurs nés à Divo.

Un travail de fourmis, en somme, exécuté par Assalé Tiémoko, mais qui blanchit totalement le RHDP des accusations de fraude, proférées contre le parti au pouvoir lors de l'opération de recensement électoral.

Même s'il dénonce quelques cas isolés d'irrégularités ou de fraude supposée sur la nationalité ivoirienne de certains nouveaux inscrits, son autopsie de la liste électorale provisoire de Tiassalé, montre que les accusations de convoyage d'électeurs venant de la commune d'Abobo, n'étaient que pure invention pour ternir l'image d'un de ses plus redoutables adversaires aux municipales du 02 septembre prochain.

Car, en fin de compte, sur 342 nouveaux majeurs nés à Abidjan, seulement 51 nouveaux majeurs sont nés à Abobo. Et même si les 342 nouveaux majeurs nés à Abidjan, étaient tous venus d’Abobo pour se faire inscrire sur la liste électorale de Tiassalé, il faudrait être un surhomme pour réussir pareille prouesse.

Mieux, on ne peut pas, sans avoir fourni aucune preuve matérielle, demander à la CEI locale, de procéder à la radiation de 466 nouveaux majeurs sous le fallacieux prétexte que ceux-ci auraient été convoyés d'Abidjan et de Divo pendant la période de l'enrôlement pour s'inscrire, pour la première fois, sur la liste électorale de la commune de Tiassalé.

Cette attitude consistant à jeter l'opprobre sur ses adversaires politiques pour ainsi se victimiser, contient les germes de la contestation des résultats du vote en cas de défaite dans les urnes.

Mais comme le dit l'adage: "quelle que soit l'obscurité de la nuit, le jour viendra".