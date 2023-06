Sénégal : Karim Wade de retour après 7 ans d’exil ?

Karim Wade pourrait effectuer son retour au Sénégal dans les prochaines semaines. En effet, selon Xalima.com, le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade est annoncé à Dakar après sept ans d’exil.

Sénégal : Un cadre du PDS annonce le retour de Karim Wade

L’information est livrée par le média Xalima.com qui revient sur l’émission Guew Bi diffusée sur Rewmi TV à laquelle prenait part Mamadou Lamine Thiam, secrétaire général du PDS (Parti démocratique sénégalais). Ce proche d’Abdoulaye Wade a fait savoir que Karim Wade revient très bientôt au Sénégal.

Absent du pays depuis 2016, le fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade pourrait retrouver son pays à la fin des travaux du dialogue national lancé par Macky Sall. Par ailleurs, le président du groupe parlementaire Liberté, démocratie et changement a affirmé que la question de l’éligibilité de Karim Wade est désormais réglée.

Karim Wade, faut-il le souligner, était sous le coup d’une condamnation à six ans de prison depuis mars 2015 avant d’être gracié par Macky Sall un an plus tard. Il a été jugé et reconnu coupable d’enrichissement illicite.

Installé au Qatar, Wade fils n’en demeure pas moins informé de la situation politique dans son pays. Récemment, il a fait une sortie sur les violences survenues au Sénégal à la suite de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse".

"Si je m’adresse à vous aujourd'hui, c’est parce que j’ai été le premier homme politique à subir, dès 2012, les conséquences de la volonté du régime actuel d’éliminer toute forme d’opposition", a-t-il déclaré depuis Doha.

Le candidat déclaré du PDS à la prochaine élection présidentielle a soutenu qu’il ne laissera pas le Sénégal "s’effondrer dans des divisions artificielles".

Pour l’heure, aucune date officielle n’a été avancée pour le retour de Karim Wade dans son pays.