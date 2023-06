Manadja Confirmé réagit à la vidéo à scandale de DJ Congélateur : ‘’Allez chercher votre..."

Manadja Confirmé est en colère contre certains détracteurs. Ces derniers l’accusent d’être le responsable de la diffusion de la vidéo à scandale de DJ Congélateur sur les réseaux sociaux. Il s’en est défendu dans une publication sur sa page Facebook.

Manadja confirmé : ‘’Je ne veux plus être celui que vous pouvez diffamer à longueur de journée impunément’’

Le chanteur DJ Congélateur a été confronté à un nouveau scandale sexuel sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

En effet, une vidéo a circulé où le protégé de Tiesco le Sultan en train de s’amouracher avec une jeune fille qu'il tente vainement d’embrasser.

Des personnes ont été accusées d'avoir été à l'origine de la diffusion de cette vidéo pour mettre à mal la belle carrière de l’artiste venu de Bodokro.

C’est ce que croit le promoteur de la tournée de DJ Congélateur en Europe.

Dans un communiqué, la structure Nama Bouaké Production a apporté des éclaircissements sur la vidéo en question et décidé de porter l’affaire devant les tribunaux pour retrouver les auteurs.

Mais déjà, des internautes ont indexé l’ancien manager de DJ Congélateur, Manadja Confirmé.

Ce dernier réfute catégoriquement d’être impliqué dans ce énième scandale. ‘’Quand c’est bon c’est grâce à vous, quand c’est mauvais c’est à cause de Manadja, je suis devenu votre coupable idéal, celui que vous pouvez accuser impunément et toujours, celui que vous pouvez diffamer à longueur de journée impunément mais à un moment donné, ça suffit’’, écrit-il.

Et de condamner par la même occasion l’acte. ‘’Un acte que je condamne avec la plus grande fermeté et je demande aux autorités compétentes de se saisir de cette affaire afin que les responsabilités soient situées et que les auteurs de cette diffusion répondent de leur acte’’.

Cependant, Manadja Confirmé a décidé aussi de se défendre. “Quelqu’un que j’ai lavé quand il était sale, que j’ai nourri quand il avait faim, c’est une fierté pour moi de le voir briller, même s'il ne reconnaît pas mes efforts, Dieu les reconnaît et ça me suffit.

Si je ne l’ai pas vilipendé hier, ce n’est pas aujourd’hui que je vais le faire; donc allez chercher votre coupable ailleurs; ce n’est pas moi. L’Africain a l’art d’accuser sans preuve, l’art de chercher un coupable idéal au lieu de tirer des leçons’’, écrit-il.