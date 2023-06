Côte d’Ivoire : Coup dur pour Siro, le Zouglouman incontournable

Le chanteur Siro du groupe Zouglou Yodé et Siro vient d’être frappé par un malheur. Le binôme de Yodé a perdu son petit-frère des suites d’une maladie.

Siro a perdu son petit-frère

Le binôme de Yodé de la formation Zouglou Yodé et Siro, traverse actuellement un moment très difficile.

L’information a été ébruitée ce lundi 12 juin matin sur les réseaux sociaux par un journaliste. Dans sa publication, le confrère fait cas du décès du frère cadet de Siro.

‘’Triste nouvelle pour Gbatanikro et la famille du showbiz ivoirien. L'ex-manager de la rappeuse Nash, JC, vient de tirer sa révérence. Un coup dur pour Siro dont il est le frère. Ah la grande faucheuse, tu nous as fait ça. Frère, repose en paix et que Dieu ait ton âme’’, écrit-il.

Pour plus de précisions sur les circonstances de la disparition, afrique-sur7 est rentré en contact téléphonique avec le confrère très proche de la famille dans la commune de Treichville où lui-même habite.

‘’Je sais qu’il était souffrant. Mais, le mal dont il souffrait, je n’étais pas au courant. Avant cette triste nouvelle, on était souvent ensemble à Arras 3 avec un autre de ses frères du nom de Martial Kanon. C’est ce matin que j’ai été informé de son décès lorsque j’ai vu la famille qui pleurait dans la cour’’, dit-il.

En outre, Jean-Claude appelé affectueusement dans le milieu, JC, était un véritable acteur du showbiz en Côte d’Ivoire. Il était surtout bien connu puisqu’il a été pendant longtemps le manager de Nash.

Selon notre source, le frère de Siro avec qui JC avait la même mère, préparait un projet pour son quartier Gkatanikro à Treichville.

‘’Il me parlait d’un festival qu’il voulait organiser à Gkatanikro pour célébrer tous les artistes qui venaient de ce sous-quartier de Treichville’’, souligne-t-il.

Le petit-frère de Siro avait une compagne et des enfants qu’il laisse inconsolables.