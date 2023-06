Côte d'Ivoire - Affaire "Propos de l'Évêque YAO Kouadio Marcellin": Yao Noël interpelle les journalistes

Le premier et ancien Président de L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI), Yao Noël, par ailleurs Président du Conseil des Sages, a interpellé les journalistes ivoiriens sur la responsabilité qui est la leur dans la préservation de la stabilité de la Côte d'Ivoire.

L'appel de Yao Noël aux journalistes de Côte d'Ivoire

Dans le cadre de son homélie, le dimanche 04 juin 2023 au cours de la 123e Assemblée plénière de la Conférence des Évêques Catholiques de Côte d’Ivoire, Monseigneur YAO Kouadio Marcellin, Evêque du diocèse de Daloa, a fait une analyse de la situation sociopolitique actuelle de notre pays, la Côte d’Ivoire.

Le discours du prélat a été perçu par certains comme infondé et partisan.

De nombreux journalistes ont relayé des invectives et des propos injurieux à son encontre et, par ricochet, à l’encontre du clergé ivoirien, exacerbant ainsi les tensions dans le climat sociopolitique et religieux de notre pays.

Sans aucun parti pris et de façon pressante, il est nécessaire d’appeler ici les confrères à plus de pondération, de responsabilité dans leurs écrits et à calmer les esprits de tous.

Les prises de positions incontrôlées et les propos déplacés de certains journalistes à l’égard de dignitaires religieux , ne correspondent aucunement à la mission du journaliste, qui est censé informer.

A l’heure où notre pays est entrain de se reconstruire après tant d'années de crises sur fond de divisions diverses, il serait extrêmement grave, voire périlleux, de contribuer à raviver de telles tensions.

Pour la cohésion nationale et pour la stabilité de notre pays, il est opportun que chaque journaliste adopte une posture plus sage et plus professionnelle.

Il y va de notre bien à nous tous.

Yao Noël ,

Premier et ancien Président de L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire ( UNJCI),

Président du Conseil des Sage