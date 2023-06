Municipales à Agboville: N'Cho Acho Albert réaffirme son soutien aux femmes

Le maire de la commune d'Agboville, le colonel N'Cho Acho Albert a procédé, le dimanche 11 juin 2023, à l'investiture de la présidente du Réseau des associations des femmes formidables d'Agboville (RAFFA) et son bureau. À l'initiative de Patricia Gnaly, 3e adjoint au maire d'Agboville, chargée des affaires sociales et de l'autonomisation de la femme.

Agboville: Le maire N'Cho Acho Albert réaffirme son soutien aux femmes

« Aujourd'hui, nos femmes ont besoin d'être encadrées pour bénéficier de prêts et pouvoir rembourser. Aussi, nous voulons les accompagner, les aider dans leur domaine d'activité, dans leur choix. Cela, afin qu'elles aient des revenus pour s'occuper de leurs familles. Voici un peu les raisons qui nous ont amené à les organiser en Réseau des associations des femmes formidables d'Agboville

(...) Nous avons commencé avec 100 dames, qui ont donné chacune 10.000 francs CFA pour constituer un petit capital d'un million de francs CFA. Et, cette cérémonie est pour nous, l'occasion de solliciter officiellement l'appui matériel et financier de la mairie et du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa pour aider ces femmes à se prendre en charge », a déclaré la présidente d'honneur du RAFFA, Patrica Gnaly.

Prenant la parole, N'Cho Acho Albert, parrain de la cérémonie, est revenu sur le rôle des femmes dans la société.

« Avec madame Gnaly Patricia et madame Grotto Élise à la tête de votre association, le RAFFA va aller loin avec vous. Cette structure doit vous permettre d'avoir les moyens de créer des activités génératrices de revenus(AGR).

Nous voulons que vous soyez des femmes dynamiques qui ne tendent pas la main et qui soient à mesure de faire face aux charges de vos familles, de vos enfants. Tout en faisant en sorte que demain vous soyez des femmes de valeurs, des femmes de feu, qui puissent porter notre ville: Agboville», a insisté le candidat RHDP à l'élection municipale du 02 septembre prochain.

Poursuivant, le premier magistrat de la commune d'Agboville a réaffirmé son engagement et celui du ministre Dimba Pierre, à accompagner ses filleules pour leur autonomisation.

« Chères femmes, chères sœurs, chères filles, vos deux frères, vos deux fils sont engagés pour le développement d'Agboville. Ils bénéficient de la confiance du président de la République,Son excellence monsieur Alassane Ouattara.

Vous pouvez compter sur le ministre Dimba Pierre et moi, pour vous accompagner pour votre autonomisation. Nous comptons sur vous aussi afin de poursuivre le développement entamé depuis quelques années dans notre région et particulièrement à Agboville.

Alors, chères sœurs, nous vous engageons à être unies, solidaires et à avoir aussi des projets viables », a exhorté le colonel N'Cho Acho Albert.

Représentant le président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Dimba N'Gou Pierre, patron de la cérémonie, Touré Yacouba dit SFR a dit sa joie d'avoir été associé à une telle activité qui intervient en marge à la célébration de la fête des mères.

« Vous savez que tout ce que nous entreprenons au niveau de la commune comme de la région de l'Agnéby-Tiassa, ne peut aboutir sans l’autonomisation de la femme. L'investiture de ce jour, qui résulte d'une bonne organisation de nos sœurs, de nos mamans et de nos sœurs, est à saluer.

C'est pour cela que, le ministre Dimba Pierre n'a pas hésité à accompagner ces femmes. Il l'a fait à travers l'installation d'unités de transformation de manioc dans plusieurs localités et il continuera de faire encore plus pour les femmes.

Car, une femme épanouie, c'est toute une famille, une communauté qui gagne », a indiqué le conseiller régional, au nom du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

À cette occasion, l'émissaire du président et le parrain de la cérémonie ont offert près de 2 millions de francs CFA pour renflouer la caisse de l'organisation qui a vu le jour il y a un an.

Le Réseau des associations des femmes formidables d'Agboville compte à ce jour 100 membres avec pour principal objectif: œuvrer pour leur autonomisation des femmes. Sa première présidente est Grotto Élise.

Tizié TO Bi



Correspondant régional