MINUSMA : Des Casques bleus togolais distingués

Selon un communiqué de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali), 140 Casques bleus issus de l’unité de police venant du Togo ainsi que 11 officiers individuels provenant de la Guinée, du Togo, du Sénégal, du Niger, de l’Égypte et du Burkina Faso ont reçu une distinction le jeudi 8 juin 2023.

La MINUSMA honore 149 Casques bleus

Ce sont au total 140 Casques bleus togolais et 11 officiers de police de diverses nationalités qui ont été distingués par la MINUSMA au cours d'une cérémonie qui a eu lieu le jeudi 8 juin 2023. Les récipiendaires ont été choisis au regard de leur engagement et leur dévouement pour la restauration de la paix au Mali.

Ces derniers ont reçu la médaille des Nations unies, réservée aux militants et aux policiers justifiant d’une présence d’au moins 90 jours dans une mission l’ONU. Ces Casques bleus et officiers de police ont également été récompensés pour leurs efforts, leurs faits d’armes et leurs sacrifices en faveur des populations.

Le lieutenant-colonel Pawoumondom Kakoutouli, le commandant de police constituée du Togo, a fait remarquer que la médaille des Nations unies est le fruit des efforts fournis par son unité pour le retour de la paix au Mali. Il n’a pas manqué de dresser le bilan de son unité.

Le contrôleur général de police Mamouna Ouédraogo, cheffe adjointe de la police des Nations Unies, a salué l'engagement et le dévouement des récipiendaires pour leur travail quotidien dans la mise en œuvre du mandat de la mission et pour leur contribution à la paix au Mali, peut-on lire sur le site officiel de la MINUSMA.