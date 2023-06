Musique : Fally Ipupa se remet avec Aya Nakamura

La connexion entre Fally Ipupa et Aya Nakamura est de nouveau parfaite. Les deux artistes préparent un featuring pour le grand bonheur des mélomanes. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, confirme cette hypothèse.

Fally Ipupa et Aya Nakamura préparent un featuring

Fally Ipupa est entremêlé dans un clash avec sa fille aînée, Keyna Ipupa. De son côté, l’ex de Vladimir Boudnikoff, Aya Nakamura poursuit son DNK Tour avec des concerts en France et certains festivals.

Mais les deux artistes ont quand même trouvé le temps de marquer une pause et de se remettre ensemble. N’allez pas imaginer qu’une histoire d’amour est en train de se tisser entre eux.

Il s'agit tout simplement que le chanteur congolais et la chanteuse franco-malienne, après leur exploit réalisé en duo avec le titre ‘’Bad Boy’’, sorti en 2017 et qui a explosé YouTube avec plus de 70 millions de vues, ont décidé de remettre le couvercle.

En effet, Fally Ipupa et Aya Nakamura ont été aperçus dans un studio d’enregistrement à Paris.

Une vidéo de cette collaboration a été diffusée sur les réseaux sociaux où on voit l’Aigle et l’interprète de ‘’Djadja’’, dans une parfaite symbiose acoustique.

Guitare à la main, l’ambassadeur de l’UNICEF a annoncé la couleur de ce qui sera le featuring.

‘’On fait une vraie chanson, pas un son’’, dit-il. Pour l’instant, aucune date de sortie, ni le titre du single de cette belle collaboration n’ont été communiqués.

Dans tous les cas, les fans des deux artistes attendent impatiemment cette chanson qui à coup sûr va faire danser le public.