Saison des pluies en Côte d'Ivoire: Ce que le MFA demande au gouvernement

Depuis quelques temps, des pluies torrentielles s'abattent sur la Côte d'Ivoire. Et cela n'épargne pas le District d'Abidjan.

Pluies diluviennes de 2023: Yaya FOFANA (MFA) exhorte le gouvernement à garantir la protection de la population ivoirienne

Dans la nuit du dimanche 11 juin au lundi 12 juin 2023, une forte pluie s’est abattue sur Abidjan, créant des inondations et des éboulements de terrain dans certains communes et quartiers de la capitale économique. Ces éboulements ont causé des pertes en vie humaine dont 5 personnes d’une même famille (l'époux, sa conjointe et leurs trois enfants) ainsi que de nombreux dégâts matériels.

Face à ce drame, le Président Yaya Fofana, au nom du Mouvement des forces d’avenir (MFA) dont il est le Président, adresse ses sincères condoléances aux familles des disparus et à toute la population ivoirienne. Le MFA, tout en remerciant et en soutenant le gouvernement pour toutes les dispositions déjà prises, l'exhorte vivement à continuer et à multiplier des actions vigoureuses qui pourront garantir la protection de la population ivoirienne.

Que Dieu protège la Côte d’Ivoire et les Ivoiriens.

Fait à Abidjan, le 12 juin 2023

Yaya FOFANA, Président du MFA.