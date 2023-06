Manchester City : Tout savoir sur la chérie d’ Erling Haaland

Le club anglais de Manchester City a soulevé, le samedi 10 juin dernier, son premier trophée de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Le Norvégien Erling Haaland a célébré son premier sacre de sa jeune carrière avec sa compagne, Isabel Haugseng Johansen sur la pelouse du stade Atatürk d’Istanbul.

Qui est la compagne d’ Erling Haaland?

Le joueur norvégien de Manchester City, Erling Haaland, est appelé par les observateurs du ballon rond, le Cyborg. Tellement, l’attaquant de 22 ans réalise depuis sa signature avec le club de la ville Nord-ouest de l’Angleterre, des exploits que le royaume n’avait plus observés depuis 1999 et une razzia signée Manchester United à savoir le hat trick Premier League-FA Cup-Champions League. A la finale de la Ligue des champions le samedi 10 juin dernier face à l’Inter Milan, les compagnes des hommes de Pep Guardiola étaient assises aux premières loges pour assister à la rencontre.

Au coup de sifflet final, toutes les compagnes sont descendues sur la pelouse du stade Atatürk d’Istanbul pour célébrer avec leur compagnon, le sacre de Manchester CIty. Mais les projecteurs des médias étaient tous focus sur la petite-amie du formidable international norvégien. Celle qui a participé aux festivités et traditionnels clichés destinés à immortaliser le moment, n’est autre que Isabel Haugseng Johansen. La belle compagne d’Erling Haaland n’est pas une étrangère dans le milieu du football.

Puisque la jeune fille de 19 ans est également une joueuse. Selon The Sun, en plus de son travail à temps partiel dans un magasin de mode, elle évolue au sein du club de Bryne FK, le même club où son copain Erling Haaland a commencé sa carrière en Norvège. Selon le Daily Mail, c’est d’ailleurs au sein de l’académie de ce club situé sur la côte ouest du pays, à 300 kilomètres d’Oslo, qu’ils se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’ils étaient enfants.

Cependant, la relation entre Erling Haaland et Isabel Johansen semble être née de leur passion commune pour le football et de leurs parcours au sein du club de Bryne FK. Les deux jeunes joueurs ont franchi des étapes importantes dans leurs carrières respectives, et ils continuent de s’épanouir sur et en dehors des terrains.