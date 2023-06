Régionales 2023 dans la Marahoué: Comment Alexis Trazié Bi veut défendre le PDCI

L'honorable Alexis Trazié Bi Guessan conduit la liste indépendante pour les élections régionales à venir dans la Marahoué. C’est dans ce cadre qu’il a, dans un premier temps, choisi de rencontrer la chefferie et la population AYAOU pour lui confier sa candidature et surtout solliciter sa bénédiction.

Régionales 2023 dans la Marahoué - L'honorable Alexis Trazié Bi Guessan, candidat indépendant: "Je ne veux pas assister à la mort du PDCI-RDA dans la Marahoué"

Une rencontre réunissant 21 villages regroupés sur 8 sites de TOS avec des campements rattachés et 5 autres villages sur l'ancien site. Le natif de Bonon, qui conduisait une forte délégation composée des cadres, présidents de mutuelle et de l'amicale des jeunes cadres du PDCI-RDA, était porteur d'un double message à l'endroit des têtes couronnées. Il s'agissait, non seulement, pour lui, de leur confier sa candidature aux élections locales mais aussi les mettre en mission pour la paix.

Ses sympathisants comptent sur son leadership pour faire basculer cette région dans son giron. C’est dans ce cadre qu’il a pris contact avec le village de N'douffoukankro chef-lieu de la Sous-préfecture, le dimanche 11 juin 2023, pour s’entretenir avec la communauté villageoise et lui expliquer sa position.

C'est au son de tambours et de trompettes, que le candidat prétendant, a été accueilli sur la place publique du village de N'douffoukankro. Après les échanges de civilités dans la pure tradition AYAOU, le député et Vice Président du PDCI-RDA, l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan a informé ses parents qu'il est ambitieux pour défendre les couleurs et les intérêts du Parti dans la région de la Marahoué.

"Je ne peux pas assister à la mort du PDCI-RDA dans la Marahoué, en ma qualité de délégué et vice président", a -t-il expliqué avant de leur confier sa candidature. Cette étape terminée, l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan rencontrera toutes les autres communautés vivant dans la région pour leur donner l’information sur son intention de briguer la magistrature de la région. Village phare de la communauté AYAOU, l’étape de N'douffoukankro répond au besoin de se connecter avec les us et coutume.

C’est dans ce cadre qu'il a échangé avec la communauté AYAOU du département de Bouaflé. Ce fut l’occasion pour lui de dévoiler les grands axes de son projet de développement pour la Marahoué. A travers les chants et danses de réjouissances, la chefferie et les populations ont exprimé leur soutien à la candidature de l'honorable Alexis Trazié Bi Guessan aux élections régionales à venir pour le compte du PDCI-RDA.

Dans la conquête de la Marahoué, le vice-président entend tisser et surtout renouveler ses liens forts avec la base de son parti. De l’avis des populations qu’il a rencontrées par la même occasion, le parti peut compter sur ce cadre dont la philosophie de rapprochement ne date pas de maintenant.

Une correspondance particulière de Yves K.