Jeune Afrique porte plainte contre La Lettre A pour "dénigrement"

Jeune Afrique a décidé de porter plainte contre La Lettre A. Le journal fondé en 1960 par Béchir Ben Yahmed reproche au média en ligne des faits de "dénigrement" et "concurrence déloyale".

Pourquoi Jeune Afrique traduit La Lettre A en justice

À l’annonce de la plainte de Jeune Afrique contre La Lettre A, le média en ligne a réagi via son compte Twitter en dénonçant l’attitude de JA.

"Jeune Afrique fait le choix d'attaquer Indigo Publications, éditeur de @LaLettreA, pour +dénigrement+, menaçant directement la capacité des médias à enquêter sur d'autres médias et leurs actionnaires", a déclaré La Lettre sur son compte Twitter.

Le média racheté par Indigo Publications en 2007 est poursuivi pour "dénigrement" et "concurrence déloyale". L’affaire a été portée devant le tribunal al du commerce de Paris. Par ailleurs, Jeune Afrique met en cause des articles publiés par La Lettre A et portant atteinte à la famille Ben Yahmed, propriétaire du magazine panafricain.

Jeune Afrique s’insurge contre la publication d' "informations destinées à perturber voire empêcher son renforcement capitalistique, (...) inutilement alarmistes sur sa santé financière et sur la transparence de sa gouvernance ou de son capital".

"Tout le parti pris de La Lettre A, c'est de traiter les médias comme un pouvoir au même titre que les groupes du CAC 40, l’Élysée ou Matignon", a confié à l'AFP Octave Bonnaud, rédacteur en chef de cette publication pour qui "tous les médias pourraient être accusés de dénigrer même s'ils ont un ton très factuel avec des informations basées sur des documents".

"C'est un peu scandaleux qu'un média puisse s'attaquer à un autre en lui demandant d'enlever ses articles", a regretté Quentin Botbol, directeur général d'Indigo Publications.