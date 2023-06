Côte d’Ivoire : Hassan Hayek pousse un coup de gueule contre la société Glovo

Hassan Hayek a fait un direct ce mardi 13 juin sur sa page Facebook pour s’adresser vigoureusement à une entreprise de livraison de repas. Cette société dénommée Glovo, profiterait des nombreux restaurateurs à Abidjan, selon lui.

Hassan Hayek : ‘’Je demande aux restaurateurs de sortir et de parler’’

Le bénévole, Hassan Hayek n’est pas du tout content de la société de livraison, Glovo. Il n’a pas mâché ses mots contre cette entreprise qui ferait de l’abus contre les restaurateurs installés dans le District d’Abidjan, ayant recours à elle.

Le responsable de la plateforme Bénévoles de Premiers Secours (BPS), est monté au créneau dans un direct, ce mardi 13 juin sur sa page Facebook, pour crier son ras-le-bol.

‘’J’ai deux restaurants et j’ai mis fin à toute collaboration avec les sociétés de livraison. Pour la simple raison que, lorsque tu viens signer aujourd’hui avec eux, tu ne dois plus collaborer avec d’autres.

Mais, on te fait payer 30% du chiffre d’affaires. Tout le monde sait que dans la restauration, les marges, de nos jours, sont à peu près de 15% ou 20%. C’est dans les cocktails de fruits que nous gagnons’’, dit-il.

A en croire Hassan Hayek, Glovo est venu apporter sa pierre à l’édifice. ‘’Mais, à un moment donné, il faut avoir la réflexion de certaines choses. Pour quelqu’un qui ouvre un petit business pour le développer en employant des personnes.

A la limite, on a l’impression que vous devenez nos associés sans qu’on ne soit au courant. Vous gagnez plus que nous et le marché est concurrentiel. Lorsque tu vas vouloir travailler avec quelqu’un d’autre, ils vont vouloir mettre leurs principes’’, lance-t-il.

Avant de poursuivre : ‘’Quand on se plaint, vous dites que vous faites nos publicités. De quelle publicité s’agit-il alors que vous nous noyez. Vous nous prenez 30%; en plus, vous facturez le client. Ce n’est pas de votre faute. C’est le silence observé qui fait que nous en sommes là’’.

Toutefois, l’homme qui aide de nombreux démunis en Côte d’Ivoire, a lancé un appel à tous les propriétaires de restaurants à Abidjan.

‘’Je demande aux restaurateurs de sortir et de parler. Moi, j’ai résilié mon contrat avec toutes les sociétés de livraison. Je parle de vous qui vous taisez à chaque instant. Chers restaurateurs, ce combat est pour vous, pour moi, pour tout le monde. C’est grâce à nous que ces sociétés existent. Donc, c’est à nous de dicter nos lois. Vous êtes en train de profiter de nous’’, martèle-t-il.

Mieux, Hassan Hayek ne peut pas comprendre que lorsqu’il galérait, aucune de ces entreprises de livraison, ne soit venue investir avec lui.

‘’Je demande aux restaurateurs de parler pour que l’ARTCI et le régulateur fassent en sorte que les choses évoluent’’, indique-t-il. En plus de cela, il a aussi interpellé la société de livraison.

‘’J’espère que vous allez vous revoir. Et vous allez voir la pression que vous mettez sur les restaurateurs. Parce que je sais qui vous a dit que vous êtes trop importants. Ne nous poussez pas à bout pour que tout le monde soit contre vous sur les réseaux sociaux’’, précise-t-il.