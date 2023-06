Côte d’Ivoire - Tiesco le Sultan avoue : "Lolo Beauté m’a toujours rabaissé..."

La relation entre Tiesco le Sultan et Lolo Beauté n’est qu’un lointain souvenir. Le chanteur ivoirien a, dans une longue publication sur sa page Facebook, exprimé son ras-le-bol vis-à-vis de l’influenceuse ivoirienne.

Tiesco le Sultan : ‘’Cette relation m’a apporté la vraie poisse pendant plus de 6 mois’’

La belle histoire d’amour entre Tiesco le Sultan et Lolo Beauté a fait long feu. A en croire le chanteur, leur aventure a pris fin avant le Ramadan.

Déjà, bien avant, le chanteur avait décidé de mettre une pause dans sa relation avec l’influenceuse à cause de la forte pression du général Camille Makosso.

‘’On a stoppé officiellement la love story sans bruit avant le ramadan pour que je me concentre sur ma religion en cette période de jeûne et après ma musique et boom Dieu a béni cette chanson sortie avant de te connaître’’, rappelle-t-il.

Avant cette séparation définitive avec Lolo Beauté, Tiesco le Sultan avait déjà pris du recul vers la mi-janvier.

"Je suis désolé mais je vais mettre une pause à cette relation jusqu’à ce que cette histoire de famille soit réglée ou jusqu’à ce que tout soit réglé avec son frère et moi c’est bon; trop c’est trop.

Jusqu’à nouvel ordre, lolo et moi c’est en pause c’est bon , donc bb, va régler tes problèmes avec ton frère et fait moi signe si je peux venir le voir. Tchao, je vais me concentrer sur ma carrière", a-t-il annoncé sur sa page Facebook.

Décidément, la tension est vive entre les deux célébrités ivoiriennes qui filaient le parfait amour. Celui qui se fait appeler le ‘’rebelle’’, a dans un long post le mardi 13 juin sur sa page Facebook, dézingué Lolo Beauté qu’il considère aujourd’hui comme responsable de ses problèmes.

‘’Lolo beauté, voilà mon bilan après toi et sans toi ? Pendant que je t’ai toujours protégée, toi tu m’as toujours rabaissé. Je ne dis pas que tu portes la poisse hein, non mais avec toi en 6 mois, je n'ai pas pu faire sortir une seule chanson ni clip et tu ne voulais même pas poster ma musique sur tes réseaux sous prétexte de perdre l’argent de monétisation.

J’ai dû me battre comme un lion pour faire ma promotion malgré tout avec stratégie, avec ces montages de mes chansons sur nos vidéos pour poster sur mes réseaux pour tirer les avantages de cette relation qui m’empêchait d’évoluer musicalement’’, écrit-il.

Avant de continuer : ‘’Résultat : Le son est devenu très viral et tendance avec Plus de 300 mille vidéos Tiktok pendant le ramadan, 30 millions de vues cumulées, plus de 100 mille abonnés un coup, toutes mes pages certifiées à nouveau, j’ai voulu refaire le clip de ‘’Y’a Dieu dedans’’ à Paris, j’ai demandé ton soutien et ta présence, tu as refusé.

Je me suis débrouillé seul comme un lion pour financer la promotion, je t’ai demandé du soutien, tu as refusé également voilà le résultat. Pour la première foi de ma vie, je suis en playlist sur Trace africa et j’ai eu beaucoup de date de spectacle partout et ça finit pas’’.

Par ailleurs, l’artiste va plus loin pour dire à l'influenceuse : ‘’Cette relation m’a apporté la vraie poisse pendant plus de 6 mois, sinon tu es bien gentille mais pardon, plus jamais. Amitié est mieux avec toi et Dieu est mieux avec moi, je comprends maintenant pourquoi beaucoup sont rentrés en brousse.

Tu m’as trop sali sur les réseaux sans penser à mes parents, surtout ma mère qui t’aimait bien. Tu m'as insulté, humilié, rabaissé et là, tu sors de prison. C’est moi qui t’ai défendue, que tu rabaisses encore au lieu de m’encourager et me remercier parce que tu ne savais pas à qui tu avais affaire.

Toute les vidéos sont encore sur YouTube. C’est maintenant, pour moi va commencer sauf si tu demandes sérieusement pardon à moi et toute ma famille et mes vrais fans. Tu seras pardonnée de bon cœur. T'inquiète pas, on va prier pour toi car tu es un enfant de Dieu et il t’aime aussi’’.

Les internautes attendent impatiemment la réaction de Lolo Beauté.