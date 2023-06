Décès de Fru Ndi : Gbagbo salue la mémoire d’un "homme charismatique"

Dans un communiqué officiel, Laurent Gbagbo rend hommage à John Fru Ndi, l’ancien opposant camerounais décédé le mardi 13 juin 2023 à l’âge de 81 ans. Le président du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) salue la mémoire d’un "homme charismatique".

L’hommage de Laurent Gbagbo à John Fru Ndi

Au lendemain du décès de John Fru Ndi, Laurent Gbagbo, qui a appris avec une vive émotion le décès de l’ancien opposant de Paul Biya, s’est incliné sur la mémoire d’un "homme charismatique et une grande figure politique, qui a su défendre tout au long de sa vie les valeurs du panafricanisme".

Par ailleurs, le communiqué rappelle que Fru Ndi a été un grand ami du patron du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire. En cette douloureuse circonstance, l’ex-président ivoirien a présenté, en son nom propre et au nom de la direction du PPA-CI, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille biologique et politique du disparu.