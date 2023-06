Côte d'Ivoire - Municipales à Port-Bouët: RHDP, Ibrahim Konaté pourra-t-il briser le signe indien?

Le candidat du RHDP aux élections municipales de la commune de Port-Bouët, Ibrahim KONATÉ, a été présenté aux populations le dimanche 11 juillet 2023. Étaient présents à cette cérémonie le Président du directoire Gilbert Kafana KONÉ, le secrétaire exécutif, Ibrahim CISSÉ BACONGO, le ministre Epiphane Bi BALLO et plusieurs cadres du parti.

Côte d'Ivoire - Port-Bouët: Ibrahim Konaté pourra-t-il laver l'affront subi par le RHDP en 2018 et 2021?

En effet, la commune balnéaire d'Abidjan est restée un pré carré du PDCI-RDA à l’instar du Plateau, la commune des Affaires. Cette fidélité de la commune au PDCI-RDA avait un nom, madame Hortense AKA ANGHUI, ancienne Ministre de la promotion de la femme du Président Félix Houphouët Boigny. Elle fut la matriarche de la politique communale de 1965 à 2017 date de son décès.

En 2018, le Dr EMMOU Sylvestre, cadre du PDCI-RDA, prend la succession en remportant les élections municipales face au candidat du RHDP, Siandou FOFANA, Ministre du tourisme. Il remporte également les élections législatives de 2021.

Cette défaite du parti au pouvoir fût un camouflet pour la direction du parti qui, au demeurant, a décidé de consulter la base militante, de l'écouter, notamment les secrétaires de zones, de sections, de comités de base, des structures de jeunesse, des femmes.

La base militante a surtout souligné que les défaites successives essuyées sont liées à la méconnaissance du terrain politique et de certaines réalités particulières de la commune par la Direction. En outre, la réalité est qu’il faille désormais compter avec les cadres locaux qui naguère, avaient remporté les élections législatives avec Armand Yao MOTTA et Fozié YÉO.

La philanthropie d'Ibrahim Konaté qui a conquis et convaincu plus d'un

Par ailleurs, les militants et sympathisants ont tous été unanimement solidaires de la désignation d'Ibrahim KONATÉ, l'un des leurs, illustre et altruiste de la commune, qui par ailleurs a consacré toute sa jeunesse, sa vie active à l'implantation, au rehaussement et à l’encrage du parti dans la commune d'une part, et d’autre part, a fait de la solidarité, de l’amour, de la fraternité sa devise en arpentant les rues et les ruelles de la commune au service de l'orphelin, de la veuve et du pauvre.

Sa philanthropie a finalement conquis et convaincu plus d'un. Le candidat Ibrahim KONATÉ est un agent de développement qui a un rêve enclin au sacerdoce pour sa commune depuis plusieurs années.

En sa qualité d’entrepreneur, il veut traduire la politique de développement de sa commune en une véritable orchidée à l’instar de CISSÉ Ibrahim BACONGO, maire de Koumassi, la commune voisine qui a fait un travail exceptionnel jalousé de tous voire hors des frontières de la Côte d’Ivoire.

Le social étant l'une des actions majeures d'Ibrahim Konaté

La politique du développement local pensée par le candidat du RHDP depuis plusieurs années, est une politique de cohésion urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus défavorisés. Elle vise à restaurer la cohésion et à améliorer les conditions de vie des habitants.

Par conséquent, Ibrahim KONATÉ veut faire du développement local une démarche qui vise à mobiliser durablement les actions de la commune autour d'un projet à la fois économique, social et culturel.

Le social étant l'une des actions majeures de sa doctrine, n'y subit pas un traitement isolé, mais s'y trouve intégré à d’autres sphères notamment la sphère économique.

C’est l’expression de la solidarité locale et manifeste, la volonté des habitants de valoriser les richesses locales, qui feront de Port-Bouët un pôle créateur d'opportunités d'affaires, de sources de revenus et du développement économique.

Par Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora