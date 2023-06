Nguesso médiateur de la dernière chance entre Soro et Ouattara ?

Denis Sassou Nguesso serait-il la clé pour la fin de la crise entre Guillaume Soro et son ancien mentor Alassane Ouattara ? En visite à Abidjan, le président de la République du Congo essaiera-t-il de jouer le pont de liaison entre les deux alliés d’hier ?

Crise Ouattara-Guillaume Soro : Mamadou Traoré appelle à la médiation de Sassou Nguesso

Le chef d’État congolais est arrivé sur les bord de la lagune Ébrié le lundi 12 juin 2023. Denis Sassou Nguesso a eu un entretien avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. El Hadj Mamadou Traoré, un cadre de GPS (Générations et peuples solidaires), souhaite que le chef d’État congolais en profite pour rétablir les relations entre le président ivoirien et son ancien Premier ministre Guillaume Soro.

"Je souhaite vivement que le président Sassou Nguesso use du respect et de la considération que Ouattara a pour lui pour être le facilitateur entre les deux belligérants. Surtout que Sassou Nguesso s’est porté volontaire pour des missions de bons offices afin de régler des conflits en Afrique et partout dans le monde", a déclaré le soroiste.

Selon l’ancien directeur de l’INFS (Institut national de formation sociale), si Denis Sassou Nguesso échoue à réconcilier Alassane Ouattara et le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires), il faudra désespérer. "Mais mon petit doigt me dit qu’il y a une chance que s’il tente la médiation, elle aboutirait, a-t-il assuré.

Mamadou Traoré va plus loin en donnant les conditions d’une médiation menée par Sassou Nguesso. "Je propose que si le principe de la médiation est acceptée, qu’on mette en place deux équipes pour réfléchir aux modalités de cette médiation. Une équipe désignée par Ouattara et une autre par Guillaume Soro. Ces deux équipes se rencontreront régulièrement chez Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, sous sa médiation, afin de mettre en place un accord de paix que l’on pourrait appeler l’accord de Brazzaville", a-t-il proposé.