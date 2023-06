Saïoua - Yocolo: Mamadou Touré réalise un rêve longtemps caressé par les populations

Les populations du canton Yocolo, peuvent pousser un ouf de soulagement. Suite à leur sollicitation pour le désenclavement des sous-préfectures de Saioua et de Niaho, le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, a présidé ce Mercredi 14 Juin 2023, en présence du sous-préfet de la localité, Bayo Baba, le lancement des travaux de reprofilage lourd pour relier les deux sous-préfectures du canton Yocolo.

Désenclavement des localités de la sous-préfecture de Saïoua: Mamadou Touré lance les travaux de reprofilage lourd

Ce canton va ainsi bénéficier de plus de 30 km de reprofilage lourd avec un traitement des points critiques. L’exécution de ces travaux facilitera l’accès aux services sociaux de base et améliorera la fluidité des populations dans la localité. Dans une ambiance de fête et de gaité, les populations du canton Yocolo, très enthousiastes, n’ont pas caché leur joie.

« Le ministre Mamadou Touré vient réaliser un rêve que les populations du Yocolo caressaient depuis plusieurs décennies. Car, nous avons compris que la route est le premier outil de tout vrai développement durable », s’est réjoui Docteur Ibrahim Lokpo, fils de Saïoua, avant de transmettre l'infinie reconnaissance et les sincères remerciements des populations au ministre Mamadou Touré pour cette action de désenclavement.

Le sous-préfet, Bayo Baba, a rappelé à la population que cet important investissement est la matérialisation de l’engagement du gouvernement pour le développement, le bien-être et l'épanouissement des populations de cette localité. Il a ajouté que cette action qui contribuera à améliorer le réseau routier permettra une meilleure mobilité des personnes et de leur bien.