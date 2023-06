Débat autour de la liste électorale : Lobognon défend la CEI

Au moment où la liste électorale en Côte d'Ivoire fait l'objet de virulentes critiques, Alain Lobognon, ancien député de Fresco, prend position. L'ex-proche de Guillaume Kigbafori Soro, fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires), défend la CEI (Commission électorale indépendante).

Alain Lobognon : "La Côte d'Ivoire n'a pas encore élaboré de nouvelle liste électorale"

Le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) ne cesse de critiquer la liste électorale dévoilée par la CEI (Commission électorale indépendante). Au cours d'une conférence de presse, Me Habiba Touré, avocate de Laurent Gbagbo, a dénoncé la présence de personnes nées entre 1853 et 1899. L'avocate de l'ancien président a également révélé que la doyenne d'âge sur la liste électorale est âgée de 170 ans.

La présidente de SAFE, l'organe mis en place par le PPA-CI de Laurent Gbagbo pour lutter contre la fraude électorale, n'a pas manqué de signaler que l'écrivain Bernard Dadié, l'ancien ministre Séry Bailly, l'ex-Premier ministre Seydou Diarra, tous décédés, figurent sur la liste électorale.

Alain Lobognon, pour sa part, se dresse en avocat de la liste électorale et de la CEI d'Ibrahime Coulibaly-Kuibiert. "Quand on explique aux uns et aux autres que la liste électorale actuelle est le fruit d’un large consensus, obtenu en 2010, de tous les acteurs politiques, certains individus pensent que l’on doit absolument être malhonnête comme eux pour exister", a tweeté l'ancien soroiste.

Pour l'ex-ministre ivoirien des Sports, "la liste électorale de 2010 a été mise à la disposition de la CEI par l’INS, l’ONI et la CNSI sous la supervision de la Primature". Il ajoute que "depuis 2010, la Côte d'Ivoire n'a pas encore élaboré de nouvelle liste électorale". "En somme, la CEI actuelle a hérité d’un document électoral sur lequel se sont ajoutés de nouveaux électeurs, inscrits, soit avec une carte nationale d’identité, soit un certificat de nationalité", a lancé M. Lobognon.