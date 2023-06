Hausse du coût de l'électricité : Les industriels créent un comité de concertation

Les industriels de Côte d'Ivoire décident de régir devant la hausse du coût de l'électricité annoncée par le gouvernement. On apprend qu'après une rencontre avec Souleymane Diarrassouba, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, ils ont mis en place un comité de concertation.

Côte d'Ivoire-Coût de l'électricité : Souleymane Diarrassouba rencontre les industriels

Il y a quelques jours, les autorités ivoiriennes annonçaient l'ajustement moyen du tarif de l’électricité, à partir du 1er juillet 2023. L'annonce de cette décision a conduit les industriels de Côte d'Ivoire à rencontrer le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME le mardi 13 juin 2023.

"Depuis quelques années, on observe un déséquilibre financier de plus en plus prononcé du secteur de l’électricité aggravé par les effets de la pandémie à Covid-19 et ceux de la crise en Ukraine. Cette dernière crise a particulièrement affecté les secteurs de l’énergie dans tous les pays et le nôtre, bien que résilient, n’a pas fait exception. Aussi, sur proposition de l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité (ANARE-CI) et, après analyse de la Commission consultative sur les tarifs d’électricité, le gouvernement a décidé d’un ajustement moyen du prix de l’électricité", avait expliqué Mamadou Sangafowa Coulibaly

Au sortir de la rencontre avec Souleymane Diarrassouba, les industriels ont annoncé la création d'un comité de concertation. "Suite aux échanges que nous avons eus avec monsieur le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, nous sommes parvenus à la mise en place d’un comité de concertation pour que toutes les incidences que cela pourrait avoir sur les prix de vente de nos produits à la population soient les plus insignifiants possible", a fait savoir Mamadou Doumbia, le président de la Commission Énergie et Environnement de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).

Pour sa part, Souleymane Diarrassouba a rappelé les actions du gouvernement ivoirien dans le domaine de la production, du transport et de la distribution de l'électricité, notamment grâce au Programme électricité pour tous (PEPT).