CAN Côte d'Ivoire 2023 : Calendrier complet, heures du 5è tour des éliminatoires

En prélude à la CAN Côte d'Ivoire 2023, la CAF a dévoilé le programme du cinquième tour des matches de qualification, qui se joueront du 14 au 20 juin avec plusieurs pays cherchant à s'offrir un billet pour la fête du football africain.

Coup d'envoi des avant-derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations - CAN Côte d'Ivoire 2023

La CAF a fourni les calendriers et les heures de coup d'envoi des matchs à jouer au cours des prochains jours ci-dessous :

14/06/23

13h00 GMT : Soudan du Sud 2-3 Gambie - Groupe G

16h00 GMT : Sao Tomé 0-1 Guinée Bissau - Groupe A

18h00 GMT : Guinée 1-2 Egypte - Groupe D

17/06/2023

13h00 GMT : Zambie vs Côte d'Ivoire - Groupe H

13h00 GMT : Afrique centrale vs Angola – Groupe E

13h00 GMT : Lesotho vs Comores - Groupe H

15h00 GMT : EQ Guinée vs Tunisie – Groupe J

15h00 GMT : Afrique du Sud vs Maroc - Groupe K

16h00 GMT : Botswana vs Libye - Groupe J

19h00 GMT : Bénin vs Sénégal – Groupe L

18/06/2023

13h00 GMT : Tanzanie vs Niger Groupe F

13h00 GMT : Rwanda vs Mozambique Groupe L

14h00 GMT : Madagascar vs Ghana Groupe E

15h00 GMT : Ouganda vs Algérie – Groupe F

15h00 GMT : Eswatini vs Togo – Groupe B

16h00 GMT : Cap-Vert vs Burkina Faso – Groupe B

16h00 GMT : Congo vs Mali - Groupe G

16h00 GMT : Sierra Leone vs Nigeria – Groupe A

18h00 GMT : Gabon vs RD Congo – Groupe I

20/06/2023

14h00 GMT : Éthiopie vs Malawi – Groupe D

16h00 GMT : Burundi vs Namibie – Groupe C

18h00 GMT : Soudan vs Mauritanie – Groupe I

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 (ou CAN 2023) a lieu cette fois en Côte d’Ivoire. La compétition, initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023, a finalement été reportée du 13 janvier au 11 février 2024 en raison de la saison des pluies qui frappent cette partie de l’Afrique à cette période.

Le tournoi continental africain aura donc lieu deux ans après la CAN 2022, qui avait été repoussée en raison du virus de la Covid-19, et un an après le CHAN 2022.

La Côte d’Ivoire a été retenue pour organiser la 34ème édition du plus grand tournoi de football africain.