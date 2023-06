FILOSES 2023 : Le gouvernement annonce plus de 40.000 logements par an

Jeudi 15 Juin 2023,s’est tenue à Abidjan, l’ouverture de la 4ème édition du Forum international du logement social, économique et standing (FILOSES). La Côte d'Ivoire envisage de combler son déficit de logements d'ici 2030.

Le Burkina Faso invité d'honneur du FILOSES 2023

Le ministre de la construction, du logement et de l’urbanisme, Bruno Koné a annoncé son ambition de construire plus de 40 mille logements par an en Côte d’Ivoire, jeudi 15 juin 2023, lors de l’ouverture de la 4ème édition du Forum internationale du logement social, économique et standing (FILOSES) à Abidjan.

« Notre ambition est de parvenir à élever notre capacité de production à une échelle de 40 à 45 mille logements par an. C’est seulement à cette condition que nous réussirons à réduire sensiblement le déficit de rendement en logement dans notre pays dans les prochaines années (…) Quarante à 50 mille logements par an, c’est déjà multiplier par quatre la production actuelle », a déclaré le ministre, indiquant que c’est un défi important à relever.

Le ministre Koné a insisté sur la nécessité d’une réelle mobilisation de tous les acteurs de développement, de la chaîne de développement urbain de l’habitat, en synergie avec les pouvoirs publics pour relever les défis d’un développement d’une économie urbaine maîtrisée, précisant qu’à ce jour , son département a enregistré des intentions de construction de plus d’une trentaine d’opérateurs pour la construction de plus de 400 mille logements.

Il a rappelé les efforts entrepris par le Gouvernement ivoirien pour améliorer le secteur du logement et précisé qu’ au niveau de la gestion foncière 66 % des ACD ont été délivrés.

Le FILOSE est co-organisé par AB communication et la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d’Ivoire. Il réunit les experts de du logement venant de l’Espagne, du Maroc, du Ghana, de la Belgique, du Burkina Faso.