Un cadre du RHDP charge la direction du parti : "Elle constitue une caste fermée" (Opinion)

Au lendemain des vicissitudes des désignations des candidats du RHDP aux élections locales dont la teneur a été assujettie au respect de la discipline censée baliser, ce processus reste contesté par d’autres militants qui le jugent par ailleurs arbitraire, non conforme, inapproprié à la volonté de la base eu égard au caractère népotique.

Respect de la discipline au RHDP : Abdoulaye Kouyaté instruit les enseignants RHDP regroupés en séminaire de formation

Les frustrations engendrées par cette désignation unilatérale, ont amené d’autres prétendants à la candidature, à faire cavalier seul sans l’onction du parti à ces élections.

Le non-respect de la discipline ordonnée par les « textes » réglementaires, a auguré des menaces du secrétariat exécutif et de certains hauts cadres contre des indépendants appelés indisciplinés.

Au vu de cette situation ubuesque, le Secrétaire National des enseignants RHDP, l’honorable Abdoulaye KOUYATÉ, député de Lakota, par ailleurs Directeur de Cabinet Adjoint au Ministère des Affaires étrangères, des ivoiriens de l’extérieur et de l’intégration africaine, a organisé un séminaire de formation le mercredi 7 juin 2023 au siège du parti à la rue Lepic.

Un séminaire de formation destiné à instruire les militants, mais...

Un séminaire de formation destiné à instruire les militants du corps enseignant sur l’importance du respect de la discipline du parti en préparation des élections locales du 2 septembre prochain.

« Le choix est libre pour un individu d’adhérer à une organisation qu’elle soit politique, syndicale ou sociale, vous êtes libres. Mais dès lors que vous avez fait le libre choix d’adhérer à cette organisation vous êtes obligés de respecter les règles que cette organisation s’est donnée. Le RHDP est une puissance politique. Nous gérons le pouvoir, il est bon que nous respections nos textes » a souligné Abdoulaye KOUYATÉ.

A cet égard, nous disons plutôt, qu’il faut s’attaquer aux causes du mal au lieu de passer le temps à traiter les conséquences.

À posteriori, un groupe restreint de hauts cadres du parti s’est réuni en 2019 et rédigea un article des dispositions règlementaires qui leur sied puis l'imposa arbitrairement aux autres membres.

La classe dirigeante du parti ne traduit pas les aspirations des militants et des adhérents

Nous constatons à notre corps défendant que la classe dirigeante du parti ne traduit pas les aspirations des militants et des adhérents ; elle constitue une caste fermée dont les membres, unis de façade, ont pour but principal la préservation de leurs privilèges.

Bien entendu, un parti politique est un ensemble de personnes qui décident de porter et partager les mêmes visions politiques voire idéologiques en vue d’acquérir le pouvoir d’Etat pour la concrétisation de leur projet de société commun.

La force des organisations politiques réside dans la base militante dont l'action citoyenne est indéniable voire inéluctable à la conquête démocratique du pouvoir.

Cependant, nous sommes au regret de constater que les militants de base sont régulièrement mis devant les faits et décisions politiques prises par les hauts responsables.

Suivre l'exemple du Parti Socialiste français

Leurs avis importent peu et gare à tout militant qui déroge aux règlements institués par le club restreint des dignitaires du parti.

Le Parti Socialiste (PS) français, dans ses dispositions générales relatives aux élections politiques, stipule en son article 5.1.3 :

« Seuls peuvent participer à la désignation du ou des candidats du parti dans une circonscription déterminée, les membres du parti qui y sont électeurs et à jour de leurs cotisations d’adhérents et d’élus et inscrits sur la liste électorale. »

Dans cet article, le Parti Socialiste français fait montre de la démocratie participative au sein de leur organisation politique. Un bel exemple que nous devrions copier pour l’union des membres et la consolidation de la démocratie au sein de notre parti.

Par Idriss DAGNOGO

Cadre du RHDP France