Côte d'Ivoire : Le nombre des conseillers municipaux et régionaux, revu à la hausse

Le nombre de conseillers régionaux est porté de 60 à 90 avec un minimum de 35 pour une population inférieure à 300 000 habitants. L’information a été rendue publique par le porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré, au terme du Conseil des ministres, le 15 juin 2023 à Abidjan.

Collectivités territoriales : le nombre de conseillers régionaux porté de 60 à 90 avec un minimum de 35 pour une population inférieure à 300 000 habitants

« S’agissant de la région, le nombre de conseillers régionaux est porté de 60 à 90 avec un minimum de 35 conseillers pour les régions dont la population est inférieure à 300 000 habitants.

Relativement aux vice-présidents, le plafond a été porté à 08 pour les régions dont la population excède un million d’habitants contre 06 actuellement », a indiqué le porte-parole adjoint du gouvernement.

Pour les communes, le nombre maximal de conseillers municipaux passe de 50 à 75. Le nombre minimum de 28 conseillers municipaux pour les communes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.

Quant aux adjoints au maire, le nombre maximal est passé de 06 à 08 pour la commune de plus d’un million d’habitants.

Mamadou Touré a précisé que la composition numérique des conseils régionaux et des bureaux des conseillers régionaux, ainsi que le nombre des conseillers municipaux et des adjoints au maire de la commune sont arrêtés en fonction des populations dénombrées dans les collectivités territoriales concernées.

Poursuivant, il a souligné que compte tenu de l’évolution de la hausse de la population vivant dans les régions et communes et au regard des résultats définitifs du dernier recensement général de la population et de l’habitat de 2021, les compositions numériques des organes délibérants et exécutifs des collectivités territoriales permettront de mieux refléter la diversité des courants et opinions.

Toute chose qui, selon lui, contribuera à assurer un meilleur encadrement des populations dont ces organes ont la charge.

Source : CICG