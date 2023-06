Côte d'Ivoire: Après San Pedro et Man, l’université de Bondoukou fonctionnelle

L’université de Bondoukou ouvrira ses portes à la rentrée 2023 avec un effectif de 3 000 étudiants, selon le porte-parole adjoint du gouvernement, le ministre Mamadou Touré.

Enseignement supérieur : L’université de Bondoukou ouvre ses portes à la rentrée 2023 avec un effectif de 3 000 étudiants

Mamadou Touré a fait cette révélation à l’issue du Conseil des ministres, le 15 juin 2023 à Abidjan.« L’université de Bondoukou qui porte à 09 l’ensemble des universités publiques fonctionnelles, ouvrira ses portes dès la rentrée universitaire 2023, après les ouvertures récentes des universités de San Pedro et de Man.Séquencée en quatre phases de développement, l’université de Bondoukou débutera avec un effectif de 3 000 étudiants », a déclaré Mamadou Touré.A termes, à la phase 04, cette université offrira une capacité d’accueil de 20 000 étudiants qui seront formés, notamment dans les spécialités de sciences sociales, d’architecture et d’urbanisme.La création de l’université de Bondoukou s’inscrit, a-t-il expliqué, dans le cadre du déploiement du programme de décentralisation des universités et de la carte universitaire.L’objectif, a-t-il poursuivi, est de bâtir des universités en vue d’accroître les capacités d’accueil dans les unités de formation et de recherche de l’ enseignement supérieur .Le projet vise également à développer des offres de formation adaptées aux besoins de l’économie nationale.Source : CICG