Côte d'Ivoire : Le ministère des Transports retire 37 permis de conduire

La commission technique spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire vient de procéder au retrait du permis de conduire à trente-sept chauffeurs le jeudi 15 juin 2023. C'est ce qu'indique le ministère des Transports dans une note.

Côte d'Ivoire : 41 chauffeurs convoqués, 37 permis de conduire retirés

La commission technique spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire a frappé fort le jeudi 15 juin 2023. En effet, la salle de conférence de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation a servi de cadre pour auditionner 41 chauffeurs mis en cause dans le cadre de la traque des conducteurs indélicats. Ceux-ci devaient répondre de leur implication dans des accidents de la route qui ont causé la mort de 25 personnes et fait 136 blessés.

Au terme des auditions, la commission a jugé utile de retirer le permis de conduire à 32 chauffeurs pour une durée d'un mois à plus de dix ans pendant que cinq autres ont écopé d'avertissement. On apprend qu'un chauffeur a pu récupérer son permis de conduire, car il a bénéficié de situations atténuantes.

"Les chauffeurs ont péché, pour certains, par la méconnaissance du code de la route, la conduite imprudente, le défaut de maitrise, la vitesse excessive, et pour d'autres, le non-respect de la distance de sécurité, le changement de voie sans précaution, le chevauchement de la ligne, le mauvais stationnement, le non-respect des feux tricolores, la circulation en sens inverse, le non-respect de la distance de sécurité et le non-respect des marquages au sol", peut-on lire dans la note du ministère des Transports.