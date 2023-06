Sénégal : Pourquoi Sonko n'a pas été arrêté malgré sa condamnation

La sentence est tombée depuis le jeudi 1er juin 2023. Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse". Deux semaines après sa condamnation, le leader de Pastef est encore libre. Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice du Sénégal, a donné la raison.

Sénégal : Ousmane Sonko condamné et libre

La justice sénégalaise a prononcé une sentence de condamnation à deux ans de prison ferme contre Ousmane Sonko le jeudi 1er juin 2023. Acquitté dans l'affaire de viol qui l'opposait à Adji Sarr, l'opposant de Macky Sall a été condamné pour "corruption de la jeunesse".

Le patron de Pastef a vigoureusement dénoncé la décision de la justice de son pays. Pour lui, l'actuel pouvoir tente tout simplement de l'écarter de la course présidentielle. "J'appelle tous les Sénégalais à sortir massivement. Que tout le monde se lève comme un seul homme parce que force doit rester au peuple. J'appelle toutes les populations à demeurer mobilisées et debout contre la dictature de Macky Sall. Que la résistance constitutionnelle s'intensifie partout afin de recouvrer notre démocratie. Levons-nous et faisons face à Macky Sall et à ses sbires", avait-il lancé dès l'annonce de sa condamnation.

Cependant, deux semaines après sa condamnation Ousmane Sonko continue de respirer l'air frais de la liberté. Donnant des explications sur ce fait, Ismaïla Madior Fall a évoqué le "principe de précaution" et les délais de la justice.

"Pourquoi Ousmane Sonko n'est pas arrêté ? Il faut que la décision (de condamnation) lui soit notifiée. La décision est en cours de rédaction", a dit le ministre sénégalais de la Justice au cours d'une conférence de presse le jeudi 15 juin 2023. "La justice sénégalaise est indépendante. Elle fonctionne à son rythme", a-t-il dit.

Dans l'état actuel de la situation, Sonko ne peut être candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2024.