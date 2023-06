Côte d'Ivoire : L’Ecole SAR de l'ISMI monte en puissance, ce qui s'y est passé

26 participants intervenant prioritairement dans les MRCC, les Centres Opérationnels de Marine et dans les administrations assumant les fonctions de recherche et de sauvetage maritimes en Afrique de l’Ouest et du Centre, ont participé à une formation sur « La fonction de coordination de missions SAR » du 5 au 16 juin 2023 à l’Ecole SAR de l’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI). L'ISMI est l’Institut stratégique de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) d’Abidjan.

Sécurité Maritime : fin de formation pour 26 personnels en matière de recherche et de sauvetage en mer (SAR), l’Ecole SAR de l'ISMI monte en puissance

Ce stage est organisé dans le cadre du projet SWAIMS (« Support to West Africa Integrated Maritime Security ») de la CEDEAO et avec le soutien financier de l’Union Européenne.

Prenant la parole au terme de cette formation, le Directeur de l’ISMI, le Colonel Abé Aké Lazare, s’est réjoui de la montée en puissance de cet outil que constitue l’Ecole SAR.

« Au vu des retours qui me sont parvenus, je pourrais dire sans prendre trop de risques que les objectifs pédagogiques visés par cette formation ont été atteints. Et je voudrais m’en réjouir.

Cette formation est la septième de l’Ecole SAR de l’ISMI après le STAGE ENTRAINEMENT organisé en juillet de l’année dernière.

Je voudrais me réjouir de la montée en puissance de cet outil que constitue l’Ecole SAR. C’est notre bien à tous. A vous d’être les Ambassadeurs de cette école partout où vous serez, de sorte à faire grandir son image et lui permettre de bénéficier davantage du soutien de nos Etats ainsi que des partenaires bilatéraux et multilatéraux » s’est félicité le Colonel Abé Aké Lazare Directeur de l’ISMI lors de la cérémonie de clôture ce vendredi 16 juin 2023.

L’objectif principal visé par ce stage est de donner un savoir-faire technique et opérationnel aux agents des centres de recherche et de sauvetage chargés d’accomplir les fonctions de COORDONNATEURS DE MISSIONS SAR. Cette fonction est fondamentale, a poursuivi le Directeur de l’ISMI « afin d’aider nos Etats à assurer une gestion efficace des accidents et catastrophes survenant en mer, quand on observe que les accidents et catastrophes en mer liés notamment aux transports maritime et aérien se font de plus en plus récurrents ».

Le stage a été financé par l’Union Européenne, partenaire clé de l’ISMI, à travers le Projet d’Appui à la Sécurité maritime intégrée de l’Afrique de l’Ouest (Projet SWAIMS), qui lui-même est un programme de formation et de renforcement des capacités des personnels ressortissants de la CEDEAO en matière de sécurité et de sûreté maritimes.

Sercom ARSTM