Gala de charité : Mamadou sakho à Abidjan pour la cause des démunis

La Fondation AMSAK de Mamadou Sakho et l’ONG Hope Denguélé ont organisé un gala de charité le vendredi 16 juin 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire. Le footballeur français a réussi à réunir plusieurs sommités du monde du sport autour de la cause des démunis.

Gala de charité : Mamadou Sakho recolte des fonds pour les enfants démunis

Mamadou Sakho a tenu à remercier les personnalités qui ont accepté de se joindre à lui pour la cause des enfants démunis. Le footballeur international a rappelé sa propre histoire. " Je me sers de mon histoire. Si je peux être source de modèle et d’inspiration, je serai très heureux. Je cherche à fédérer des énergies. Je ne cherche pas à être parfait", a déclaré le premier responsable de la Fondation AMSAK.

Pour sa part, Ousmane Touré, le président de l’ONG Hope Denguélé, a exprimé sa joie et son émotion devant la mobilisation du parterre de personnalités. Kalou Bonaventure, Tiéné Siaka, Bafétimbi Gomis, Emmanuel Adebayor ont rehaussé la cérémonie de leur présence.

"Je salue la présence de toutes les personnalités du sport et du monde culturel. J’exprime toute ma reconnaissance", s’est-il exprimé. Poursuivant, il a eu des mots à l'égard de Mamadou Sakho. " Tu es la fierté de l’Afrique. Merci pour ta générosité. Tu es un exemple", a dit Ousmane Touré.

Il est important de souligner qu’au cours du gala qui se tenait en marge de la Journée mondiale de l’enfant africain, des maillots de célèbres footballeurs ont été vendus aux enchères. Bafétimbi Gomis est reparti avec le maillot dédicacé de son compatriote El Hadj Diouf après avoir déboursé quatre millions de francs CFA. Le maillot de Neymar a été racheté à 5 200 000 de francs CFA. Celui de Messi a coûté plus de 20 millions de francs CFA.

Kouadio Konan Bertin dit KKB a félicité Mamadou Sakho pour avoir rassemblé les anciennes gloires. "Cet élan de solidarité envers les enfants est une initiative à saluer", a dit le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale. Par ailleurs, l’ancien député de Port-Bouët a fait un don de cinq millions de francs CFA.