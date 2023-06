Affaire Roseline Layo - Affou Kéïta: Une artiste Mandigue revendique la chanson ‘’Môgô Fariman’’

La polémique autour de la chanson ‘’Môgô Fariman’’, de Roseline Layo, vient de prendre une autre tournure. Une autre artiste Mandigue a fait une vidéo pour se réclamer être l’auteure du son.

Une autre artiste Mandingue se réclame être la propriétaire de la chanson de Roseline Layo

On n’est pas encore au bout de nos peines dans cette affaire de plagiat sur la chanson ‘’Môgô Fariman’’, de Roseline Layo. Une nouvelle personne vient de s’inviter dans cette polémique entre la chanteuse et Affou Kéïta.

Elle se prénomme Massandjè Fofana. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, cette autre artiste Mandingue prétend être la vraie auteure de la sonorité du titre à polémique.

‘’La sonorité composée par Roseline Layo sur sa chanson ‘’Môgô Fariman’’, m’appartient (elle fredonne même). C’est mon petit-frère du nom de Papiss Fofana qui a réalisé la rythmique’’, explique-t-elle.

En plus de cela, Massandjè Fofana en s'exprimant en Malinké dans la vidéo, fait savoir que depuis l’affaire a éclaté, des personnes l’appellent de partout. Et c’est maintenant qu’elle a trouvé judicieux de dire la vérité afin que tous comprennent ce qui passe réellement.

‘’Je l’ai composé en 2009 et cela se trouve d’ailleurs même sur mon premier album. Je l’ai même déclaré au BURIDA. Et je n’ai rien compris, ils ont mis la photo de quelqu’un d’autre dessus. Je me suis tue jusqu’à présent et c’est maintenant que le temps est arrivé pour éclairer la lanterne. Je remercie toute ma famille qui m’a encouragée à m'exprimer publiquement’’, souligne-t-elle.

Cependant, une question reste à présent en suspens sur toutes les lèvres. Qui d’Affou Kéïta ou de Massandjè Fofana, dit la vérité dans cette affaire qui se trouve actuellement embarquée dans un long feuilleton?