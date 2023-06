Nigéria - Davido avoue: ‘’Ma fille subissait du harcèlement à l’école’’

Le chanteur nigérian, Davido est une célébrité musicale dans son pays et partout ailleurs. Mais, la gloire et la notoriété jouent beaucoup de tours à sa famille.

Davido évoque les difficultés rencontrées par sa famille à cause de sa célébrité

Davido est plus que jamais embarqué à fond dans sa carrière musicale après le décès tragique de son fils. Étant une célébrité, il a beaucoup de privilèges qui lui sont offerts.

Mais, la notoriété a aussi souvent son gros lot d’inconvénients tant au niveau de la vie privée de l’artiste que de celle de son entourage.

Les mélomanes veulent en savoir plus sur Davido et ses proches. Invité à participer au podcast ABtalks, le chanteur nigérian a ouvert la boîte de pandore concernant les difficultés que rencontre au quotidien sa famille à cause de lui.

‘’Je vous mentirai si je dis que je n’aime pas la célébrité. Il est évident qu’elle a ses avantages et inconvénients. Je peux en quelque sorte obtenir tout ce que je veux avec ce visage et ce sourire.

Cependant, c’est également stressant. Ma vie privée en est affectée […] Même les actes que je pose, ont un impact sur ma famille. Tout ce que je fais en tant que Davido, affecte ma famille’’, se prononce-t-il.

Dans cette nébuleuse emprise du public, ses nièces, neveux et même sa propre fille se sont retrouvés dans des situations inconfortables et ont subi des brimades à cause de leurs liens de sang.

‘’Ma sœur a dû retirer ses enfants d’une école parce que tout le monde savait que ce sont le neveu et la nièce de Davido. Et ils les traitaient [différemment]. C’était bizarre. Elle ne voulait pas que cela se sache.

Dans leur nouvelle école, elle leur a dit : “Quand vous irez à l’école, ne dites à personne qu’oncle David est votre oncle”. Même ma fille subissait du harcèlement à l’école du fait qu’elle soit la fille de Davido’’, souligne-t-il.

Toutefois, la star de l’Afro-Beat raconte également que lorsqu’il y a des contre-vérités à son sujet, il est obligé de rassurer sa famille.

‘’Mon père m’envoie des informations provenant de blogs et me demande ce que c’est. Je lui réponds : “Papa, c’est un mensonge. Ne t’inquiète pas pour ça’’, précise-t-il.