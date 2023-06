Côte d'Ivoire - Pourquoi Kerozen a pleuré à la télé: " J’avais mal d’avoir... "

Il y a quelques mois, Kerozen a coulé des larmes sur le plateau de ‘’Willy à Midi’’. Invité sur le plateau de ‘'showbuzz’’, l’artiste a brisé le silence sur sa santé mentale. Et cette situation a eu aussi des effets sur son entourage.

Kerozen : ‘’Tout ce qu’il y a autour de moi, mes managers, mes amis, mes frères, mes sœurs, c’était la guerre’’

Le chanteur Coupé-décalé, Kerozen a connu des difficultés l’année dernière. De retour de Yamoussoukro où il était allé apporter son soutien à Didier Drogba qui était candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), il a eu un accident.

Pis, il a été attaqué au début de l’année 2023 par la page ‘’Papa ADO’’, pour son silence sur la scène musicale ivoirienne.

Cette situation a beaucoup affecté l’artiste au point de perdre son sang froid pour réagir vigoureusement sur la toile contre la plateforme ‘’Papa ADO’’.

Des mois plus tard, il était l’invité de l’émission ‘’Willy à Midi’’, sur Life TV. A la surprise générale, Kerozen a fondu en larmes à cause des critiques de la page satirique sur Facebook.

N’empêche, l’interprète de la chanson ‘’Le temps’’, a vite retrouvé le sourire grâce au maillot dédicacé du Cristiano Ronaldo qu’il a reçu et de sa rencontre avec lui en Arabie Saoudite.

Sur le plateau de Showbuzz, sur NCI, Kerozen est revenu sur les larmes qu’il a coulées en direct de ‘’Willy à Midi’’ et ce qui a joué sur sa santé mentale.

Sans oublier son attitude vis-à-vis de ses proches à cause de cette situation. “J’avais mes problèmes personnels. Tout ce qu’il y a autour de moi, mes managers, mes amis, mes frères, mes sœurs, c’était la guerre. Je faisais la guerre à tout le monde.

J’avais perdu confiance en moi et comme je pensais que tout le monde me voulait du mal. A force de méfiance, je devenais parano et très agressif. Après mon accident, il y a eu une accumulation de choses et du coup, je voyais tout le monde en sorcier’’, dit-il.

Et d’ajouter : ‘’Mes larmes sur le plateau de Willy, étaient des larmes de culpabilité. J’avais mal d’avoir fait du tort à mes proches. Tout est parti d’une accumulation de choses et donc je suis devenu méfiant’’.

Selon lui, c’est à présent une période passée. Le chanteur amorce désormais une nouvelle trajectoire.