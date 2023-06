États-Unis : La nouvelle compagne de 29 ans d’ Al Pacino, a accouché

Al Pacino est nouveau papa pour la quatrième fois. Sa jeune compagne de 29 ans, vient d’accoucher.

Al Pacino est papa pour la quatrième fois

Le célèbre acteur hollywoodien, Al Pacino, âgé de 83 ans, est actuellement aux anges. Sa jeune compagne de 29 ans, Noor Alfallah, vient de mettre au monde le quatrième enfant de l’acteur du film Scarface.

Al Pacino est déjà père d’une fille de 33 ans et de jumeaux qu’il a eu de ses deux dernières relations. Mais, bien avant que sa femme ne soit enceinte, le célébrissime homme de cinéma avait des problèmes médicaux pour avoir des enfants.

Ce qui l'avait même fait douter de la paternité de la grossesse. Il a fallu un test ADN pour prouver que la grossesse était bel et bien de lui.

Pour le moment, on ne connait ni le sexe ni le jour précis de la naissance du bébé. Toutefois, les deux parents se sont dit "ravis de cette naissance".

Le jour précis de l'accouchement n'a pas non plus été dévoilé. Cependant, les médias américains comme TMZ, précisent que le couple a été aperçu en train de dîner dans un restaurant à Los Angeles et qu'ils ont pu observer un siège auto pour bébé dans la voiture de l'acteur.

Al Pacino vit une relation sereine. Il est en couple avec la jeune Noor Alfallah depuis 2020. Selon un proche de Al et de Noor, après une séparation très douloureuse avec l'actrice Meital Dohan, l'acteur a retrouvé l'amour dans les bras de la jeune femme.

"Al Pacino et Noor ont commencé à se voir pendant la pandémie", révèle-t-il. "L'âge ne semble pas poser un problème même s'il est plus vieux que son père. D’ailleurs, ce dernier précise même que la jeune compagne fréquente la jet-set et qu’elle vient d'une famille riche. La jeune femme est aussi connue pour avoir réalisé quelques films au cinéma.