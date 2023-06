DJ Lewis : ‘’Si Papa Ado s’amuse, une belle plainte sera déposée à son encontre’’

DJ Lewis n’est pas de ces artistes qui rigolent avec les plaisanteries de la page ‘’Papa ADO’’, sur Facebook. Après une publication de cette plateforme contre lui, le concepteur de grippe aviaire n’a pas été tendre envers l’administrateur du profil.

DJ Lewis veut porter plainte contre la page ‘’Papa ADO

La page humoristique ‘’Papa ADO’’, est passée maîtresse dans l'art de tourner en dérision les célébrités et hommes politiques ivoiriens.

Elle a titillé plusieurs artistes comme Kerozen, Yodé et Siro, Serge Beynaud… Les différentes publications de cette plateforme satirique, passent très mal auprès de nos stars ivoiriennes.

La preuve la plus palpable est celle du poulain d’Emma Dobré. Ce dernier qui n’a pas apprécié d’être attaqué, a réagi sèchement. Mais après quelques interventions, le chanteur Coupé-décalé a laissé tomber.

Ce n’est pas le cas avec DJ Lewis. Papa ADO a fait un post le vendredi 16 juin où la page s’est moquée de l’interprète de la chanson ‘’Skinny’’.

‘’’’Grippe Aviaire’’ est sortie, tu as pris pour faire concept. Tes petit-frères ont créé Kpangor, tu as volé, tu t'es collé dedans. Tes petit-frères ont créé Sans guêbè, tu as volé encore. Les anglophones ont fait Azonto, tu as volé pour faire Zôtô.

Comme c'est toi DJ maladies, Ebola est sorti, tu as pris pour faire concept. La petite Braising girl a fait son concept bim, tu as volé ça encore. Voilà Roseline Layo qui fait ‘’Môgô Fariman’’. Et tu as encore volé. Tchai faut créer pour toi hein Bakary Voleur’’, écrit-elle.

Par ailleurs, l’artiste n'est pas de ceux qui laissent tomber facilement les plaisanteries de mauvais goût. Il a répondu et mis en garde ‘’Papa ADO’’.

‘’Allez dire à ce Monsieur qui se cache derrière ce profil que je ne suis pas Kerozen. S'il s’amuse, une belle plainte sera déposée à son encontre. Et, il va aller s’expliquer devant les autorités compétentes.

La PLCC s’en occupera. Grâce à la nouvelle loi mise en place par le gouvernement de Côte d’Ivoire. Salir son prochain pour de la visibilité est puni par la loi ici. Une Belle capture d’écran et le tour est joué, rdv lundi’’, réagit-il.

DJ Lewis revient par la suite à la charge en commentaire sous sa publication. ‘’Papa ADO, tu vas finir m’exposer à un verdict populaire, à un lynchage, aux injures sur les réseaux sociaux et après, tu vas venir dire que c’est amusement.

Tu prends plaisir à m’exposer, me décrédibiliser vis-à-vis de mes fans, voilà ce qu’en cours une personne pour ce que tu viens de faire. Une dépression, voire même un suicide pour ceux qui ne sont pas forts dans la tête.

Mon ami, tu vas lire l’heure lundi. C’est de la cybercriminalité. Faille que tu serves de leçon. Tu seras un bon exemple pour toutes ces personnes qui insultent, dénigrent sur les réseaux’’, ajoute-t-il.