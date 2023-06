États-Unis : Le rappeur Lil Wayne a perdu la mémoire

Lil Wayne s’est révélé au public avec des chansons puissantes. Il a une carrière qui s'étend sur plus de vingt ans et treize albums studio à son actif. Cependant, en raison d’une perte de mémoire, il ne peut pas se souvenir de ses propres chansons.

Lil Wayne parle de sa perte de mémoire

Le chanteur américain, Lil Wayne, a été propulsé dans les années 1990 au devant de la scène musicale. Les mélomanes ont pris du plaisir à apprécier ses chansons comme ‘‘Lollipop’’, ‘’Love Me’’, ‘’Mirror’’ et ‘’Mrs Officer’’.

Il est même devenu l’un des artistes les plus adulés des États-Unis. Dans une déclaration sincère, le rappeur a exprimé son incapacité à se rappeler nombreux détails liés à sa discographie.

Pendant plusieurs années, Lil Wayne a souffert de crises d’épilepsie, qui ont entraîné des perturbations de son cerveau et affecté sa mémoire.

Il a fait savoir qu’il avait des difficultés à différencier ses albums emblématiques. “Je ne fais pas la différence entre Tha Carter III, Tha Carter II, Tha Carta One… Vous pourriez me mentir, me poser des question sur une chanson en particulier, et je ne saurais même pas de quoi il s’agit’’, dit-il.

Toutefois, le rappeur de 40 ans a ajouté que ses projets n'avaient "aucune importance" pour lui car il ne s'en souvenait pas, révélant qu'il ne se souvient pas non plus de la date de sortie de ses albums.

"C'est dire à quel point je ne sais pas", confie-t-il. N’empêche, Dwayne Michael Carter Jr alias Lil Wayne est quand même reconnaissant d'avoir un esprit créatif qui lui permette de continuer à produire de nouvelles œuvres.

Il n’est même pas encore d’humeur à prendre sa retraite dans la musique, malgré ce problème. Lil Wayne travaille actuellement sur son prochain album ‘’Carter IV’’.