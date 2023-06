Côte d'Ivoire - RTI: Le journaliste Lacinan Ouattara décroche deux Masters en Management

Lacinan Ouattara, Rédacteur en Chef en charge « RTI Info », chaîne digitale d’information de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), vient de décrocher deux Masters en Management. Il est ainsi désormais outillé pour la gestion et l’administration d’institutions médiatiques. C’est après une année académique pleine, entamée en 2021 avec à la clé une soutenance de mémoire, qu’il a obtenu ces parchemins.

Lacinan Ouattara (Journaliste) en charge de la Rédaction en ligne de la RTI décroche deux Masters en Management

Il détient un Master en Management des Médias de la prestigieuse Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) en France et un Master en Management, option Droit, Economie et Gestion à l’IAE Lille Universty School of Management en partenariat avec Agence Universitaire Francophone (AUF).

Lacinan Ouattara totalise aujourd’hui près de 15 ans d’expériences dans le domaine des médias et la communication. Il a débuté en 2006 chez « Fraternité Matin », le principal quotidien ivoirien comme journaliste stagiaire à la Rédaction Web, puis a été pigiste pour le magazine spécialisé dans les télécommunications et les technologies Telecom Review basé à Dubaï (Emirats Arabes Unis).

Il a exercé dans plusieurs agences de Communication comme Chef de projets, puis comme Rédacteur en Chef chez Abidjanshow.com, premier site web d’actualité et d’évènements en 2007. Il rejoint l’opérateur de téléphonie mobile Comium en 2009 avant d’être recruté à la RTI en tant que Journaliste Web, en charge du multimédia en 2010.

Il met en place la stratégie digitale du groupe de médias de service public à partir de 2012 avec notamment le développement des supports numériques et solutions innovantes (streaming, site web, applications mobiles, plateformes vidéos, réseaux sociaux…), la production de contenus multimédia et le modèle économique. En 2017, il est nommé Rédacteur en Chef Adjoint de la matinale « Matin bonheur » sur RTI1.



En novembre 2017, il est chargé de mettre en place la chaîne digitale d’information (RTI Info). Il élabore alors la stratégie qui permet à la RTI de renforcer son leadership sur l’information. Initiateur de la plateforme de lutte contre les infox « Les vérificateurs de l’info », il est aussi chroniqueur et analyste.

Avant d’obtenir ses deux Masters en France, Lacinan Ouattara était déjà titulaire d’une Licence en Sciences de l’information et de la Communication, option Communication des organisations et d’un Master 1 en Journalisme de l’Université Félix Houphouet Boigny d’Abidjan. Il est enseignant-vacataire et formateur en journalisme, marketing digital et innovation éditoriale.

Il exerce aussi comme Consultant en Communication pour des institutions et personnalités ivoiriennes. Ce passionné de technologies participé à des rencontres internationales comme Africacom (Afrique du Sud), Discop (Côte d’Ivoire), ITU Telecom Word (Dubaï), NabShow (Etats-Unis – Las Vegas).

Il a suivi en 2015 des programmes comme l’« International Visitors leadership Programm » (IVLP) du Département d’Etat américain ou encore le Programme de co-création des connaissances (PCCC) au Japon avec la JICA (Agence japonaise de coopération) en 2019.



Depuis 2018, il est point focal de la RTI au niveau de la plateforme d’échanges de contenus de l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR). Il est le Commissaire Général du « Forum International des Médias d’Abidjan », un événement qu’il souhaite voir devenir le rendez-vous des médias et des différents acteurs locaux et internationaux.