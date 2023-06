Les Eléphants ouvrent la porte de la CAN à la Zambie après 8 ans d'absence

La Zambie a assommé, samedi soir, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2023, pour se qualifier avec 12 points à la phase finale de la compétition prévue en début d’année prochaine.

Défaite par la Zambie, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2023, réléguée à la 2e place du groupe H

Les Eléphants de Côte d’Ivoire sont lourdement tombés face aux Chipolopolo de la Zambie.

Les deux sélections se sont affrontées, samedi 17 juin 2023 en match de qualification, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, dans le groupe H.

Les Zambiens n’ont fait qu’une bouchée des Éléphants, en battant la Côte d’Ivoire 3-0 au stade Levy Mwanawasa de Ndola.

Dominateurs face à des Ivoiriens sans repères, les Chipolopolo ont pris les devants après une demi-heure de jeu.

Les buts de Patson Daka et Kings Kangwa en deuxième mi-temps, sont venus s'ajouter à un but contre son camp de Serge Aurier en première mi-temps, permettant aux hommes d'Avram Grant, de composter leur ticket pour la CAN.

Une performance qui permet à la Zambie de prendre la tête du Groupe H avec 12 points, soit deux points de plus que les Ivoiriens.

Poussés par leurs supporters venus en masse à Ndola, les Chipolopolos ont dominé de la tête des épaules cette rencontre face au pays hôte de la prochaine CAN.

Le duo composé par les attaquants Patson Daka et Fashion Sakala, a été d’une efficacité remarquable ce samedi.

Les Ivoiriens ont tenté de réagir dans les 20 dernières minutes du match. Une frappe d'Ibrahim Sangaré à l'entrée de la surface, est passée au-dessus des buts de Mulenga, le gardien zambien, qui a su garder ses cages inviolées.

Championne d’Afrique en 2012 face à la Côte d'Ivoire, la Zambie est de retour à la CAN après huit ans d’absence.

Le pays hôte de la CAN 2023, reste dauphin du Groupe H avec 10 points. Les deux derniers du groupe sont les Comores et le Lesotho qui disposent respectivement de 4 et 2 points.