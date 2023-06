Côte d'Ivoire - Municipales à Bouaké: Les étudiants font bloc derrière Amadou Koné

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, était l’invité des étudiants et du comité des étudiants et élèves de Côte d’Ivoire ( CEECI) de l’université Alassane Ouattara de Bouaké le samedi 17 juin 2023. Rassemblés à l'amphi KA du campus 1, le secrétaire général national du CEECI, Ouattara Klebien Jacob et ses camarades ont souhaité manifester leur soutien au député de Bouaké commune et lui présenter quelques doléances dans le cadre de l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Côte d'Ivoire : Les étudiants de Bouaké rendent hommage à Amadou Koné

Sur les affiches et posters distribués dans la salle, on pouvait lire « «ici c’est Bouaké, Bouaké c’est Amadou Koné, le choix du cœur ». C’était au cours de la rencontre d’échange entre le ministre Amadou Koné et les étudiants de l’université Alassane Ouattara de Bouaké le samedi 17 juin 2023. Une rencontre qui a enregistré plusieurs responsables d’associations et clubs d’étudiants avec à leur tête le premier secrétaire général national du CEECI, Konaté Moussa.

Les étudiants de Bouaké invitent le président Alassane Ouattara à venir visiter son université

Heureux de recevoir le ministre Amadou Koné dans leurs locaux, les étudiants de l’université Alassane Ouattara de Bouaké en ont profité pour lui adresser plusieurs doléances. Il s’agit entre autres : de l’éclairage des campus, la réhabilitation des espaces universitaires (jeu, salle et sport), de la délivrance de la carte grise et des casques pour ceux qui ont des motos, des bons de permis de conduire.

Ils ont sollicité une action sociale du ministre Amadou Koné en faveur des jeunes filles étudiantes, demandé le renforcement des arrêts de bus autour des campus et enfin sollicité la visite du Président de la République pour la célébration des 20 ans du CEECI le 12 juillet prochain.

Naissance de la génération Amadou Koné des étudiants de l’université Alassane Ouattara de Bouaké

Selon les étudiants de Bouaké, la présence du ministre Amadou Koné dans leur lieu de travail et de vie est l’expression de l’amour qu’il a pour eux. « Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans tous vos projets. Aussi parce que vous apportez beaucoup à Bouaké et au CEECI, nous avons décidé de baptiser une génération d’étudiants en votre nom. Son président se nomme Traoré Brahima, étudiant en science politique », a annoncé le secrétaire général national du CEECI.

Amadou Koné félicite le CEECI pour cette mobilisation exceptionnelle

C’est par des mots de remerciements et de félicitations que le ministre Amadou Koné a débuté son adresse aux étudiants de Bouaké. Il rappellera ensuite qu’il est témoin de tout ce qui a été fait pour réunir les conditions d’épanouissement des étudiants de l’université Alassane Ouattara de Bouaké. Il a également félicité les bons résultats obtenus et qui classent aujourd’hui l’université Alassane Ouattara de Bouaké parmi les meilleurs du pays.

« Merci pour votre affection pour le président Alassane Ouattara, notre père à tous, affection qui se traduit par votre insistance à le voir venir chez vous, dans son université. Créé par décret en 1992 , l’université de Bouaké devenue université Alassane Ouattara porte la signature de deux grandes personnalités : le président Félix Houphouët-Boigny et son Premier ministre d’alors Alassane Ouattara », a fait savoir Amadou Koné.

Il a promis de donner une suite favorable à toutes leurs doléances mais également à travailler avec eux pour le rayonnement de Bouaké. « Ce n’est pas un étudiant mais plusieurs qui travailleront dans mon conseil municipal. Nous allons faire de l’université une source d’opportunité pour tout le Gbêkê. Mais nous en parlerons plus largement pendant la campagne électorale. Je reviendrai », a promis Amadou Koné.

Avec Sercom Amadou Koné