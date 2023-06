Demande de retrait de la MINUSMA : Le Burkina "félicite" le Mali

Au lendemain de la demande de retrait de la MINUSMA formulée par le Mali, les autorités du Burkina Faso ont adressé leurs félicitations au régime d'Assimi Goita "pour ce choix assumé" conforme "à la vision stratégique de l'État malien.

Le Burkina Faso se réjouit de la demande de retrait de la MINUSMA

"Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la Minusma. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations unies dans cette perspective", affirmait Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères.

Les autorités du Burkina Faso ont apporté leur soutien à la junte malienne. Dans un communiqué officiel, le porte-parole du gouvernement burkinabè "encourage le gouvernement et le peuple frère du Mali dans cette affirmation de la souveraineté de l’État malien et l’expression de la volonté des Maliennes et des Maliens à être les seuls maîtres de leur destin".

Par ailleurs, les autorités burkinabè invitent "la communauté internationale au strict respect des choix opérés par le Mali". Il nemanque pas aussi d'encourager le "gouvernement et le peuple frère dans cette affirmation de la souveraineté de l'État malien et l'expression de la volonté des Maliennes et des Maliens à être les seuls maitres de leur destin".