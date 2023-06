Elon Musk plus puissant que le président des États-Unis

Dans un monde où la technologie est devenue le moteur du progrès, Elon Musk, l'entrepreneur le plus innovant, est parvenu à se hisser au sommet de l'échelle du pouvoir mondial. Elon Musk est aujourd'hui plus libre et plus puissant que le président des États-Unis.

Elon Musk se sent plus puissant que Joe Biden

Elon Musk est connu pour être le fondateur et PDG de Tesla, SpaceX et Neuralink, entre autres entreprises. Sa capacité à repousser les limites dans l'innovation technologique et à transformer des industries entières, marque les esprits.

Son engagement en faveur de l'électrification des transports, de l'exploration spatiale et de l'amélioration de l'intelligence artificielle, a captivé l'imagination de millions de personnes à travers le monde.

Ce n'est pas pour rien si le milliardaire sud-africain est respecté et reçu comme un chef d'État partout dans le monde.

Tesla, leader dans le domaine des véhicules électriques, a révolutionné l'industrie automobile en démontrant que des alternatives durables étaient possibles.

SpaceX, de son côté, est aussi parvenu à réduire considérablement le coût des lancements spatiaux et a ouvert la voie à une nouvelle ère de l'exploration spatiale commerciale.

Les réalisations de Musk ne se limitent pas à un seul secteur, mais s'étendent à plusieurs domaines clés, ce qui accroît son influence dans le monde entier.

Fraîchement propriétaire du réseau social Twitter, il a renforcé sa notoriété et sa fortune en rendant payant le badge de certification. Il utilise également la puissance de ce réseau social pour booster la communication de ses entreprises.

Ses tweets et déclarations publiques peuvent avoir un impact significatif sur les cours des actions, faisant de lui une figure incontournable pour les investisseurs. Sa capacité à mobiliser des millions de personnes derrière ses idées et ses projets, donne à ses paroles un poids considérable, souvent comparable à celui des décisions politiques.

Pourquoi Elon Musk ne rêve pas au poste de Président

Lors d'une interview à la télévision française, la journaliste Anne-Sophie Lapix lui a demandé s'il aimerait un jour devenir Président de la République.

L'homme d'affaires a expliqué à quel point cette fonction serait restrictive pour lui : "Non, non je n'en ai pas envie." Pourquoi ? "Le Président des États-Unis est dans un poste extrêmement puissant. Mais la constitution américaine est telle que le poste du Président est dans une position très limitée."

Et lorsque la journaliste lui demande s'il se sent plus puissant que le Président des États-Unis, Joe Biden, il répond : "Je ne veux pas déclarer la guerre. On veillera à ce que la guerre n'éclate pas à cause des réseaux sociaux. Ce que je peux vous dire, c'est que la limite et la liberté d'action d'un Président des États-Unis, sont extrêmement limitées. C'est fait exprès, c’est conçu pour cela. Et donc si j'étais président, je ne pourrais pas par exemple envoyer des fusées sur la lune, sur mars, sur la lune pour envoyer des gens vivre là-bas. Je ne pourrais pas créer des véhicules électriques durables, je ne pourrais pas faire tout cela."

Elon Musk est sans aucun doute l'une des personnalités les plus influentes de notre époque. Sa puissance dépasse celle du président des États-Unis, car il a su exploiter le pouvoir de la technologie pour façonner notre avenir.

Qu'il s'agisse de la mobilité durable, de l'exploration spatiale ou de l'intelligence artificielle, Musk est en train de redéfinir les frontières du possible et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'humanité.