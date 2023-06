Côte d'Ivoire-Charles Blé Goudé : "Ce que j'ai appris à la CPI..."

Charles Blé Goudé continue de livrer les secrets de son incarcération à la prison de Scheveningen. Au cours d'une visite que lui ont rendue les cadres du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) du centre et de l'est de la Côte d'Ivoire, l'ancien détenu de la CPI (Cour pénale internationale) a appelé les Ivoiriens à oser le parson mutuel.

Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé continue de prêcher pour le pardon

Revenu en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022, Charles Blé Goudé a vite fait de se lancer dans une campagne de réconciliation des Ivoiriens. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a annoncé depuis la CPI qu'il entend être une "aiguille pour coudre le tissu social" en Côte d'Ivoire.

Il y a peu, lors de la rencontre entre lui et les cadres de son parti, issus du centre et de l'est du pays, Blé Goudé a lancé un appel à ses compatriotes tout en faisant une confidence sur son séjour carcéral à La Haye.

"Aux jeunes de Côte d'Ivoire, aux hommes de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens tout court, ce que j'ai appris à la CPI et qui m'a libéré, ne condamnez jamais quelqu'un sur la base de ce qu'une autre personne est venue vous dire de la personne. Ne jugez jamais quelqu'un que souvent vous ne connaissez même pas, qui ne vous a rien fait. Vous ne connaissez pas la personne. Vous n'avez jamais serré la main à la personne. Vous n'avez jamais échangé des mots durs avec la personne. Mais parce qu'un individu qui prétend connaitre la personne est venue vous dire lui-là il est comme ça. Osons le pardon mutuel, vous verrez que la Côte d'Ivoire ira mieux pour demain", a déclaré le fondateur du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples.